После вторжения России в Украину латвийцы массово бросились снимать наличные
Согласно данным платежных карт, собранным Банком Латвии, в первые несколько недель после российского вторжения в Украину население усиленно снимало наличные в банкоматах.
Согласно данным платежных карт, собранным Банком Латвии, в первые несколько недель после российского вторжения в Украину население усиленно снимало наличные в банкоматах.
Количество транзакций по снятию наличных в неделю составляет в среднем 80-100 млн, а в первые две недели после начала войны оно превысило 130 млн. Сейчас на протяжении уже нескольких недель количество снятий наличных снижается до нормального уровня.
С середины марта снятие наличных начало снижаться до своего обычного среднего уровня. Снятие наличных составило 110,594 млн раз за неделю с 14 по 20 марта, 86,646 млн раз за неделю с 21 по 27 марта и 82,369 млн раз за неделю с 28 марта по 3 апреля.
В Банке Латвии агентству LETA сообщили, что с момента введения евро латвийское общество не беспокоится о стабильности и сохранности денег. Так было и в 2014 году, когда в регионе была напряженность, Россия оккупировала Крым и начался конфликт в восточных регионах Украины.
Представители Банка Латвии напомнили, что иметь на руках немного наличных следует не только в периоды войн и кризисов, но и постоянно. Например, могут быть перебои с электричеством, в результате перестанут работать платежные терминалы, и оплата будет возможна только наличными. В то же время из соображений безопасности не следует держать чрезмерные запасы наличных, чтобы не стать мишенью для преступников.
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