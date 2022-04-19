После вторжения России в Украину латвийцы массово бросились снимать наличные

Количество транзакций по снятию наличных в неделю составляет в среднем 80-100 млн, а в первые две недели после начала войны оно превысило 130 млн. Сейчас на протяжении уже нескольких недель количество снятий наличных снижается до нормального уровня.

Например, за неделю с 7 по 13 февраля наличные снимались 91,094 млн раз, с 14 по 20 февраля - 90,982 млн раз, с 21 по 27 февраля - 106,235 млн раз, а в последующие две недели, с 28 февраля по 6 марта и с 7 по 13 марта, наличные снимались соответственно 133,131 млн раз и 131,343 млн раз.

С середины марта снятие наличных начало снижаться до своего обычного среднего уровня. Снятие наличных составило 110,594 млн раз за неделю с 14 по 20 марта, 86,646 млн раз за неделю с 21 по 27 марта и 82,369 млн раз за неделю с 28 марта по 3 апреля.

В Банке Латвии агентству LETA сообщили, что с момента введения евро латвийское общество не беспокоится о стабильности и сохранности денег. Так было и в 2014 году, когда в регионе была напряженность, Россия оккупировала Крым и начался конфликт в восточных регионах Украины.

В Банке Латвии также подчеркнули, что латвийский финансовый сектор, Банк Латвии, банки и инкассаторские компании после начала войны были готовы к увеличению интереса к наличным.

Представители Банка Латвии напомнили, что иметь на руках немного наличных следует не только в периоды войн и кризисов, но и постоянно. Например, могут быть перебои с электричеством, в результате перестанут работать платежные терминалы, и оплата будет возможна только наличными. В то же время из соображений безопасности не следует держать чрезмерные запасы наличных, чтобы не стать мишенью для преступников.