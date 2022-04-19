ФОТО ⟩ Полки эстонских магазинов по-прежнему ломятся от российских товаров

Российские товары в магазине A1000 ФОТО: Erakogu

Российские товары в магазине A1000 ФОТО: Erakogu

Русская водка также продается в онлайн-магазинах MV Eesti, Amber Distribution и во всех магазинах Araxes. Пиво российского производства продается в магазине Sinu pood.

Уже с 8 апреля запрещен импорт многих товаров из России, а также оказание и финансирование услуг, связанных с перемещением таких товаров. В список входят ракообразные, икра, алкоголь и многое другое. Если продажу лапши быстрого приготовления и консервированных томатов из России магазины могли остановить по этическим соображениям, то пополнение запасов алкоголя полностью запрещено.

Продажа российской водки ФОТО: Kuvatõmmis

Читатели также сообщали, что в Rimi все еще продаются подгузники Huggies, произведенные в России, но журналист не смог их там найти.

Подгузники в Rimi ФОТО: Erakogu

Подгузники в Rimi ФОТО: Erakogu

Вещи из России также продавались почти в каждом втором магазине торгового центра Magistrali.

В магазине канцтоваров Charlot продаются гуашь, акварель, цветная бумага и пластилин из России. На это указывают как коды продуктов, так и этикетки. С цветными карандашами было поинтереснее: хотя на них указан российский код товара (т. е. номера, начинающиеся с 460-469), на упаковке значилось, что товар произведен в Китае.

Похожая странность была и в обувном магазине "Саламандры". На упаковке написано, что обувь сделана в Китае, но код товара относится к России. По словам читателей, гуашевые краски из России также продаются в Coop в Лагеди и в Selver в Тонди.

По-прежнему продается много российской косметики

Магазин здоровья Vitateka в торговом центре Magistrali продавал в основном товары российского производства. То же самое можно сказать и о магазине L Cosmetics, где любопытного журналиста попросили не фотографировать.

Российские товары в центре Magistrali ФОТО: Erakogu

Российские товары в центре Magistrali ФОТО: Erakogu

Косметические товары из России также продаются в магазинах Rosalind в торговых центрах Sikupilli и Mustika и в интернет-магазине.

Российские товары в магазине Prokosmeetika ФОТО: Kuvatõmmis

Белорусские окна

Arutech по-прежнему занимается продажей белорусской продукции. До сих пор деревянные оконные рамы производились в Беларуси и Польше. Представитель Arutech Parimad Aknad OÜ Светлана Арутюнян заверила, что в дальнейшем они будут заказываться только в Польше.

Вода Borjomi в Coop ФОТО: Erakogu

Также было много сообщений от читателей, что вода "Боржоми" продается в магазинах Grossi, Selver, Coop и в Olerex. Официально это грузинский продукт, на что также указывает код, который начинается с цифр 486. Вода "Боржоми" действительно добывается в Грузии. Однако головной компанией производителя воды является российская "Альфа-групп", а прибыль от продажи воды уходит в Россию.

Вода Borjomi в Olerex ФОТО: Erakogu

Непросто обстоят и дела с чипсами, крекерами и вафлями Vikstal: они производятся как в России, так и в Украине. При желании можно уточнить код продукта. Код товара, произведенного в Украине, должен начинаться с 482.

Не проще ситуация и с продуктами Natura Siberica, которые также продаются во многих магазинах и интернет-магазинах. Продукция под торговой маркой Natura Siberica частично производится в Эстонии, а торговые марки зарегистрированы на действующую в Эстонии компанию Eurobio Lab. Основатель компании Андрей Трубников - из Москвы. По данным Би-би-си, в Эстонии есть одна фабрика, а в России - три. Согласно всем надписям, продукция, продаваемая в Эстонии, также производится здесь, но прибыль от продажи продукции все равно идет в Россию.