Украинский миллионер попросил ВСУ взорвать свой особняк, когда узнал, что его заняли оккупанты

Исполнительный директор IT-предприятия TransInvestService Андрей Ставницер передаче Good Morning Britain рассказал, что увидел российские войска у своего особняка в Ирпене.

"Они уничтожили большую часть камер в доме, однако была еще одна небольшая любительская камера", - сказал он.

Ставницер, уехавший после начала войны в Украине в Польшу, сказал, что его сотрудники службы безопасности были взяты в заложники, раздеты, допрошены и увезены в лес.

"На моей территории находилось 12 военных транспортных средств, в том числе шесть устройств по запуску ракет и гранат. Они по сути начали стрелять по Киеву из моего дома", - заявил бизнесмен.

В интервью он рассказал, что чувствовал себя "отвратительно", видя войска у себя дома, и позвонил вооруженным силам Украины, дал им точные координаты дома и разрешил разрушить особняк.

"К счастью, его уничтожила украинская армия", - добавил он. Во время разговора он сказал, что не переживает по поводу разрушения особняка, несмотря на то, что он был совсем новым и в него было вложено много денег.

"Это было очевидным решением. Особо помочь армии нечем, и это было одной из возможностей. Я хочу сделать все, чтобы помочь Украине победить", - сказал Ставницер.