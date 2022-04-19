Украина сегодня: Штурм "Азовстали", критика российской армии и антивоенный митинг в Риге

Россия не планирует инициировать в ООН международное расследование событий в Украине, в том числе массовых убийств мирных жителей города Буча. По словам директора департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева, Россия сомневается в объективности такого расследования.

В первую неделю полномасштабного вторжения России в Украину вражеские войска оккупировали часть Киевской области, в том числе и Броварской район. Один из свидетелей происходящего, 26-летний киевлянин Герберт Фаградян, прятался от войны на территории своей дачи – в селе Богдановка, в 37 километрах от столицы (население – 3000 жителей). 8 марта населенный пункт оккупировали российские войска, после чего Герберт вместе с 12-летней сестрой и 77-летней бабушкой попали в плен.

Ракетно-десантные корабли ВМФ России в Черном море отошли от побережья Украины на 200 километров, сообщает Оперативное командование ВСУ "Юг". "Южные силы гвардии и обороны единым фронтом противостоят всем боевым действиям как в боевых столкновениях, так и в выявлении и пресечении диверсий", - говорится в сообщении командования.

17 апреля в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как на воротах посольства России в Риге нарисовали букву Z. Предположительно, видео опубликовала девушка украинского происхождения. Видео было подписано так: "Моя мама не пускает меня в ТРО, поэтому все, что я могу - это гатить в Европе, но без пуль" (орфография автора сохранена. - Прим. ред.).

В субботу, 23 апреля, у памятника Свободы в Риге пройдет антивоенный митинг русскоязычного сообщества Латвии "Русский голос против войны". Митинг "Русский голос против войны" - это акт солидарности со всеми, кто не молчит, кто берет на себя смелость и ответственность вслух осудить путинскую агрессию против суверенного государства Украины, требует прекращения безумной войны, вывода войск с территории Украины и расследования военных преступлений, сказано в пресс-релизе о мероприятии.

Не исключено создание в России полностью альтернативной реальности в связи с успехами ее армии в Украине, заявил во вторник, 19 апреля, в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma глава Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Stratcom Янис Сартс. По его мнению, до сих пор события в Украине показывали, что российская армия предназначена для парадов, а не для боевых действий. Однако Россия к 9 мая попытается создать историю о своей победе в Украине.

На фоне войны России против Украины эмоциональная обстановка в русско- и украиноязычных коммьюнити Германии заметно накалилась. Еще в начале марта министерства внутренних дел сразу нескольких федеральных земель объявили, что ожидают учащения случаев вандализма, порчи имущества, словесных провокаций и физических потасовок в связи с попытками разжечь межнациональную вражду. И такие деяния действительно происходили.

В портовом городе Геническ Херсонской области Украины российские солдаты водрузили у здания администрации флаг Советского Союза и установили памятник Ленину.

Житель города Буча Киевской области Илья Навальный, погибший во время оккупации города российскими войсками, оказался дальним родственником российского оппозиционного политика Алексея Навального.

В Шадринске Курганской области начали продавать пасхальные куличи с буквой Z - символом вторжения России в Украину. По информации издания 45.ru, такие куличи появились в местном супермаркете "Чайка". Стоят они при этом 190 рублей за штуку, что в полтора-два раза дешевле традиционных куличей с зайцами или яйцами.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.