Украина сегодня: Штурм "Азовстали", критика российской армии и антивоенный митинг в Риге
Идет уже 55-й день войны в Украине и конца ей пока не видно. Рассказываем о главном за вторник, 19 апреля, в нашей постоянной рубрике "Украина сегодня".
Идет уже 55-й день войны в Украине и конца ей пока не видно. Рассказываем о главном за вторник, 19 апреля, в нашей постоянной рубрике "Украина сегодня".
Власти самопровозглашенной ДНР сообщили о начале штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Это главный и последний очаг сопротивления в городе. Россия сообщила об открытии гуманитарного коридора из города, но им никто не воспользовался. По сообщению Мариупольского горсовета, российская авиация наносит по "Азовстали" удары сверхтяжелыми бомбами.
Журналисты "Радио Свобода" и расследовательского проекта "Схема" нашли в минувшие выходные российскую пару, которая в разговоре, перехваченном украинскими спецслужбами, обсуждала изнасилование украинок. "Так, ты давай там украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно?" - говорит женский голос на опубликованной записи.
Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков в резких выражениях выступил против войны России против Украины и тех, кто ее поддерживает, а также раскритиковал российскую армию. Проживающий в Лондоне банкир оказался одним из немногих представителей российской бизнес-элиты, который позволил себе пойти против курса президента Владимира Путина.
Российская армия планировала вторгнуться в Беларусь после сфальсифицированных выборов президента в 2020 году, сообщило Главное разведывательное управление (ГРУ) Министерства обороны Украины.
Россия не планирует инициировать в ООН международное расследование событий в Украине, в том числе массовых убийств мирных жителей города Буча. По словам директора департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева, Россия сомневается в объективности такого расследования.
В первую неделю полномасштабного вторжения России в Украину вражеские войска оккупировали часть Киевской области, в том числе и Броварской район. Один из свидетелей происходящего, 26-летний киевлянин Герберт Фаградян, прятался от войны на территории своей дачи – в селе Богдановка, в 37 километрах от столицы (население – 3000 жителей). 8 марта населенный пункт оккупировали российские войска, после чего Герберт вместе с 12-летней сестрой и 77-летней бабушкой попали в плен.
Ракетно-десантные корабли ВМФ России в Черном море отошли от побережья Украины на 200 километров, сообщает Оперативное командование ВСУ "Юг". "Южные силы гвардии и обороны единым фронтом противостоят всем боевым действиям как в боевых столкновениях, так и в выявлении и пресечении диверсий", - говорится в сообщении командования.
17 апреля в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как на воротах посольства России в Риге нарисовали букву Z. Предположительно, видео опубликовала девушка украинского происхождения. Видео было подписано так: "Моя мама не пускает меня в ТРО, поэтому все, что я могу - это гатить в Европе, но без пуль" (орфография автора сохранена. - Прим. ред.).
В субботу, 23 апреля, у памятника Свободы в Риге пройдет антивоенный митинг русскоязычного сообщества Латвии "Русский голос против войны". Митинг "Русский голос против войны" - это акт солидарности со всеми, кто не молчит, кто берет на себя смелость и ответственность вслух осудить путинскую агрессию против суверенного государства Украины, требует прекращения безумной войны, вывода войск с территории Украины и расследования военных преступлений, сказано в пресс-релизе о мероприятии.
Не исключено создание в России полностью альтернативной реальности в связи с успехами ее армии в Украине, заявил во вторник, 19 апреля, в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma глава Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Stratcom Янис Сартс. По его мнению, до сих пор события в Украине показывали, что российская армия предназначена для парадов, а не для боевых действий. Однако Россия к 9 мая попытается создать историю о своей победе в Украине.
На фоне войны России против Украины эмоциональная обстановка в русско- и украиноязычных коммьюнити Германии заметно накалилась. Еще в начале марта министерства внутренних дел сразу нескольких федеральных земель объявили, что ожидают учащения случаев вандализма, порчи имущества, словесных провокаций и физических потасовок в связи с попытками разжечь межнациональную вражду. И такие деяния действительно происходили.
В портовом городе Геническ Херсонской области Украины российские солдаты водрузили у здания администрации флаг Советского Союза и установили памятник Ленину.
Житель города Буча Киевской области Илья Навальный, погибший во время оккупации города российскими войсками, оказался дальним родственником российского оппозиционного политика Алексея Навального.
В Шадринске Курганской области начали продавать пасхальные куличи с буквой Z - символом вторжения России в Украину. По информации издания 45.ru, такие куличи появились в местном супермаркете "Чайка". Стоят они при этом 190 рублей за штуку, что в полтора-два раза дешевле традиционных куличей с зайцами или яйцами.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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