Рига подарит Киеву 11 автобусов
Рижская дума сегодня постановила подарить столице Украины Киеву 11 автобусов Mercedes-Benz муниципального предприятия Rīgas satiksme, чтобы помочь восстановить парк общественного транспорта.
Рижская дума сегодня постановила подарить столице Украины Киеву 11 автобусов Mercedes-Benz муниципального предприятия Rīgas satiksme, чтобы помочь восстановить парк общественного транспорта.
Как сообщили в Рижской думе, для того чтобы автобусы не отправились в путь пустыми, дума вместе с фондом Ziedot.lv призывает рижан наполнить их пожертвованиями для жителей украинской столицы.
20 апреля с 12:00 до 20:00 пожертвования можно передать на Ратушной площади, 21 апреля с 15:00 до 20:00 - у торгового центра Spice, 22 апреля с 15:00 до 20:00 - у торгового центра Akropole Alfa. До 22 апреля рижане также могут оставить пожертвования в ближайшем пункте центра жителей микрорайонов Риги на ул. Смильгя, 46, Гобас, 6a, Иерикю, 43a, Даугавпилс, 31 и Зиемельблазмас, 36.
Вместе с пожертвованиями рижан в Киев будет отправлен также подготовленный 1-й больницей груз медикаментов, перевязочных и медицинских материалов для украинских врачей.
Автобусы с пожертвованиями отправятся в Киев на следующей неделе.
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