Рига подарит Киеву 11 автобусов

Как сообщили в Рижской думе, для того чтобы автобусы не отправились в путь пустыми, дума вместе с фондом Ziedot.lv призывает рижан наполнить их пожертвованиями для жителей украинской столицы.

До 22 апреля рижане приглашаются участвовать в акции по сбору пожертвований "Рига - Киеву", принося на пункты сбора продукты питания, хозяйственные и гигиенические товары, корм для животных.

20 апреля с 12:00 до 20:00 пожертвования можно передать на Ратушной площади, 21 апреля с 15:00 до 20:00 - у торгового центра Spice, 22 апреля с 15:00 до 20:00 - у торгового центра Akropole Alfa. До 22 апреля рижане также могут оставить пожертвования в ближайшем пункте центра жителей микрорайонов Риги на ул. Смильгя, 46, Гобас, 6a, Иерикю, 43a, Даугавпилс, 31 и Зиемельблазмас, 36.

Вместе с пожертвованиями рижан в Киев будет отправлен также подготовленный 1-й больницей груз медикаментов, перевязочных и медицинских материалов для украинских врачей.

Автобусы с пожертвованиями отправятся в Киев на следующей неделе.