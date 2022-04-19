Титулованные братья Шицсы завершили карьеру
Латвийские саночники Юрис и Андрис Шицсы завершили спортивную карьеру. Об этом объявила Латвийская федерация санного спорта (LKSF).
Латвийские саночники Юрис и Андрис Шицсы завершили спортивную карьеру. Об этом объявила Латвийская федерация санного спорта (LKSF).
"Самый титулованный латвийский дуэт Андрис и Юрис Шицсы завершили профессиональную карьеру в санном спорте", - говорится в сообщении LKSF.
Братья Шицсы завершили карьеру после зимних Олимпийских игр в Пекине, где латвийские саночники не смогли завоевать медали.
"Этой весной после Олимпиады мы долго ломали голову. Были мысли насчёт новых целей и планов, но успокоившись, мы решили завершить свою профессиональную карьеру и открыть новые двери", - говорит Юрис Шицс.
Андрис Шицс уже принял новый вызов - в следующем сезоне он займёт должность технического директора трассы с искусственным льдом в Международной федерации санного спорта (FIL).
За время своей профессиональной карьеры братья Шицсы приняли участие в пяти зимних Олимпийских играх, где завоевали три медали - серебро в 2010 году в Ванкувере (двойки) а также две бронзовые медали в 2014 году в Сочи (двойки; эстафета).
На чемпионатах мира братья Шицсы завоевали три серебряные и шесть бронзовых медалей, а на чемпионатах Европы - три золотые, три серебряные и восемь бронзовых медалей.
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