Титулованные братья Шицсы завершили карьеру

"Самый титулованный латвийский дуэт Андрис и Юрис Шицсы завершили профессиональную карьеру в санном спорте", - говорится в сообщении LKSF.

Братья Шицсы завершили карьеру после зимних Олимпийских игр в Пекине, где латвийские саночники не смогли завоевать медали.

"Этой весной после Олимпиады мы долго ломали голову. Были мысли насчёт новых целей и планов, но успокоившись, мы решили завершить свою профессиональную карьеру и открыть новые двери", - говорит Юрис Шицс.

Андрис Шицс уже принял новый вызов - в следующем сезоне он займёт должность технического директора трассы с искусственным льдом в Международной федерации санного спорта (FIL).

За время своей профессиональной карьеры братья Шицсы приняли участие в пяти зимних Олимпийских играх, где завоевали три медали - серебро в 2010 году в Ванкувере (двойки) а также две бронзовые медали в 2014 году в Сочи (двойки; эстафета).

На чемпионатах мира братья Шицсы завоевали три серебряные и шесть бронзовых медалей, а на чемпионатах Европы - три золотые, три серебряные и восемь бронзовых медалей.