Украинке не хотели сдавать квартиру в Даугавпилсе. Все изменилось после публикации ее истории

Уже спустя 10 минут после публикации изданию стали писать сообщения читатели, готовые сдать в аренду жилье этой семье. И всего через несколько дней они переехали.

"Сегодня ночевали первый раз на новом месте!" - Инесса не скрывает радости и от всей души благодарит всех, кто откликнулся на публикацию. Читатели спрашивали у редакции номер телефона Инессы и уже потом напрямую созванивались с ней.

Одна из предложенных квартир не подошла только из-за своего расположения - далеко от центра города, где Инесса собирается работать, и она все же опасается поздно возвращаться домой одна.

Квартира, в которую они с дочкой перебрались из служебной гостиницы Даугавпилсского университета, находится на ул. А. Пумпура. При переезде нашлись добрые люди, которые помогали носить вещи и т. д. Переехали без проблем, оперативно.

"Огромное спасибо всем, кто откликнулся, всем, кто помогал, конечно, "Чайке" - без вас бы ничего не было!" - говорит Инесса.