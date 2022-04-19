Вт, 19.04.2022
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  • Украинке не хотели сдавать квартиру в Даугавпилсе. Все изменилось после публикации ее истории

Украинке не хотели сдавать квартиру в Даугавпилсе. Все изменилось после публикации ее истории

Инесса с дочкой бежала в Даугавпилс от войны в Украине. Она столкнулась с тем, что даугавпилчане боялись сдать ей квартиру в аренду. ФОТО: Chayka.lv/ Елена Иванцова

14 апреля была опубликована история Инессы - беженки из украинского города Кривой Рог. Молодая женщина столкнулась с тем, что некоторые даугавпилчане не хотели сдавать ей и ее ребенку квартиру, потому что они из Украины, пишет "Чайка".

Уже спустя 10 минут после публикации изданию стали писать сообщения читатели, готовые сдать в аренду жилье этой семье. И всего через несколько дней они переехали.

"Сегодня ночевали первый раз на новом месте!" - Инесса не скрывает радости и от всей души благодарит всех, кто откликнулся на публикацию. Читатели спрашивали у редакции номер телефона Инессы и уже потом напрямую созванивались с ней.

Одна из предложенных квартир не подошла только из-за своего расположения - далеко от центра города, где Инесса собирается работать, и она все же опасается поздно возвращаться домой одна.

Квартира, в которую они с дочкой перебрались из служебной гостиницы Даугавпилсского университета, находится на ул. А. Пумпура. При переезде нашлись добрые люди, которые помогали носить вещи и т. д. Переехали без проблем, оперативно.

"Огромное спасибо всем, кто откликнулся, всем, кто помогал, конечно, "Чайке" - без вас бы ничего не было!" - говорит Инесса.

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