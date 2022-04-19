Что на самом деле сказал Лавров об использовании ядерного оружия в Украине

"Президент Зеленский сказал, что Россия планирует использовать тактическое ядерное оружие", - напомнила министру журналистка India Today. "Он говорит много вещей, в зависимости от того, что он курит или пьет", - прокомментировал эту фразу Лавров.

"Тактическое ядерное оружие. Будет ли Россия когда-нибудь его использовать?", - вновь спросила журналистка. "Спросите господина Зеленского. Мы никогда не упоминали это. Он упомянул это, значит, видимо, его разведка предоставила ему какие-то новости", - ответил Лавров.

"Как постоянный член Совбеза ООН, как ядерная держава, (Россия. - Ред.) рассматривает ли ядерное оружие как вариант в принципе?" - вновь спросила журналистка. В ответ Лавров напомнил, что в 1987 году президенты США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали декларацию о недопустимости ядерной войны, поскольку "в ядерной войне не может быть победителей".

После того как президентом США стал Дональд Трамп, Россия предложила "послать положительный политический сигнал всему миру и повторить то, что сказали в свое время Михаил Горбачев и Рональд Рейган", продолжил рассказ Лавров. По его словам, за четыре года администрация Белого дома не ответила на это предложение.

Напоминание о российских декларациях

"Мы очень вдохновились, когда президент Байден через пять дней после инаугурации согласился продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений без предварительных условий, и в июне 2021 после встречи с Путиным в Женеве предложенная Россией декларация была выпущена", - рассказал Лавров.

Приверженность недопустимости ядерной войны Россия продолжила продвигать и в рамках Совбеза ООН, а пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН в итоге выступила с совместным заявлением, закончил российский министр Лавров.

"То есть ядерное оружие не рассматривается? Лишь как крайняя мера?" - вновь спросила журналистка. "Эти заявления - и российско-американские, и постоянных членов Совбеза ООН - были сделаны при серьезном настоянии России", - ответил Лавров.

Больше к вопросу о ядерном оружии министр с журналисткой в ходе почти часовой беседы не возвращались.

Как слова министра передали российские агентства

Ряд информагентств интерпретировали высказывания Сергея Лаврова во время интервью как отрицание возможности использования в Украине ядерного оружия. "Лавров заявил, что РФ не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине", - с таким заголовком вышла новость ТАСС, "Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине", написало "РИА Новости".

Фраза "не рассматривается возможность использования ядерного оружия, только обычное вооружение" появилась в наложенном "РИА Новости" переводе английской речи Лаврова. В оригинальной видеозаписи интервью глава МИД России таких слов не говорит.

Агентство ТАСС привело следующую цитату Лаврова: "Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях". "Коммерсант" процитировал Лаврова иначе: "На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений".

В оригинальной версии интервью, выложенной на YouTube-канале India Today (диалог проходил на английском языке), DW таких слов Лаврова не обнаружила. India Today опубликовал фрагмент, посвященный ядерному оружию, у себя на Youtube-канале с заголовком "Sergey Lavrov Ducks Nuclear War Question, Says No Winner In Nuclear War" ("Сергей Лавров уходит от вопроса о ядерной войне. Говорит, что в ядерной войне не может быть победителя").