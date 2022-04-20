"Положительный исход равен практически нулю". Что известно о пропавших моряках с крейсера "Москва"

Как выяснила Русская служба Би-би-си, Анна Сыромясова - это мачеха пропавшего Никиты Сыромясова. Его мать Ольга Дубинина сообщила Би-би-си, что в одном из госпиталей ей дали номера телефонов, по которым ей подтвердили, что ее сын числится среди пропавших без вести.
По одному из телефонов женщине, как она утверждает, сказали, что "положительный исход равен практически нулю", поскольку температура воды в море "несовместима с жизнью". По другому телефону Дубининой на замечание о том, что минобороны объявляло об эвакуации всего экипажа, сказали: "Ну, значит не весь эвакуировали". Также женщину попросили не звонить, а писать СМС, поскольку ее "сопли-слюни выслушивать не хочется", рассказала она.
О еще одном пропавшем срочнике с крейсера "Москва" сообщило издание "Агентство". Журналисты нашли во "ВКонтакте" пост Ульяны Тарасовой из Петербурга, которая сообщила, что ее сын Марк Тарасов пропал без вести после затопления флагмана Черноморского флота.
Журналисты также нашли в "Инстаграме" страницу самого Марка. 15 декабря молодой человек выложил фотографию в форме матроса и подписал ее: "Увидимся через годик!" Знакомая Тарасова подтвердила изданию, что его призвали в вооруженные силы.
Журналисты издания "Новая газета. Европа" поговорили с матерью матроса-срочника, который выжил после крушения крейсера "Москва" (их имена газета не приводит из соображений безопасности). Женщина сообщила изданию, что вскоре после произошедшего сын связался с ней и рассказал о гибели около 40 человек.
"Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести", - утверждает собеседница издания. Раненые, по ее словам, "в основном, с оторванными конечностями": "Потому что были такие взрывы - и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты".
Появление фото и видео
В социальных сетях также появились фотографии и видео, на которых запечатлен якобы горящий крейсер "Москва". Их подлинность официально не подтверждена. Идентифицировать их по номеру на борту корабля невозможно - его не видно.
Если это действительно "Москва", то на снимках и видео виден пожар в районе машинного отделения крейсера. Также видно, что корабль имеет крен на левый борт.
Неизвестно также, в какой момент был сделан снимок, и не произошел ли после этого еще один взрыв, который привел бы к большим разрушениям и затоплению.
На одном из видео (Би-би-си не может дать ссылку на него, поскольку в нем содержится нецензурная лексика), как утверждается, запечатлен момент буксировки крейсера "Москва" после того, как на нем произошел пожар. Оно предположительно снято с находящегося рядом корабля.
На фото и видео также заметно, что на море в тот момент не было шторма. Между тем, как сообщало российское минобороны, корабль затонул "в условиях штормового волнения моря".
По данным приложения Windy, которое позволяет проверять погодные условия, ветер в акватории Черного моря в районе Крыма не превышал 10 м/с. По международной морской шкале Бофорта, такой ветер в худшем случае считается "свежим" - для того, чтобы погода считалась "штормом", ветер должен быть в два раза сильнее.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле видели кадры, на которых, предположительно, запечатлен горящий крейсер "Москва", но не могут подтвердить их подлинность.
"Мы действительно, да, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", - сказал Песков.
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