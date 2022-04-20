"Положительный исход равен практически нулю". Что известно о пропавших моряках с крейсера "Москва"

Погибшему мичману был 41 год, он родился в Удмуртии и служил в боевой части номер пять, отвечающей за эксплуатационную сохранность "Москвы", рассказала Вахрушева.

17 апреля о пропаже сына-срочника, служившего на затонувшем крейсере "Москва", сообщил житель Ялты Дмитрий Шкребец. По словам мужчины, его сын Егор Шкребец был призван на службу в июле 2021 года и после курса молодого бойца поступил на крейсер "Москва", где служил в качестве корабельного кока в службе снабжения.

Скриншот со страницы Дмитрия Шкребца во "ВКонтакте" ФОТО: BBC

"Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера "Москва", среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море?!" - написал Шкребец.

Со слов мужчины, после попыток уточнить данные о произошедшем на крейсере "Москва" командир корабля и его заместитель перестали выходить на связь.

Мать Егора Шкребца Ирина в свою очередь рассказала изданию The Insider (объявлено СМИ, выполняющим функции "иностранного агента"), что они с мужем ездили в госпиталь в Скалистой бухте, куда, по их сведениям, привезли около 200 раненых моряков с крейсера "Москва", но их сына там не было.

"Мы каждого обожженного ребенка смотрели. Не могу передать, как это тяжело, но я своего не нашла. Там было всего лишь двести человек, а на крейсере было больше пятисот. Где остальные? И Краснодар подняли, и все остальное, все обзвонили, но не можем найти", - сказала женщина.

В понедельник Дмитрий Шкребец написал еще один пост, в котором сообщил, что с ним связались три семьи матросов-срочников из аннексированного Крыма и Петербурга, которые тоже служили на крейсере "Москва" и пропали после его крушения.

С матерью одного из срочников, обратившихся к Шкребцу, удалось поговорить Би-би-си. Юлия Цывова из поселка Ленино в Крыму рассказала о пропаже своего 19-летнего сына Андрея Цывова, которому оставалось два с половиной месяца до окончания службы.

Женщина рассказала, что приезжала в Севастополь, где командование сообщило ей, что операция по поиску пропавших моряков еще продолжается. Список пропавших без вести, по словам Цывовой, "приличный" - несколько десятков человек.

Имя еще одного срочника, пропавшего без вести после крушения крейсера "Москва", назвал телеграм-канал "Можем объяснить". По его сведениям, это 20-летний уроженец города Сысерть Свердловской области Никита Сыромясов.

Би-би-си направила в российское минобороны запрос с просьбой прокомментировать информацию о нахождении Андрея Цывова, Никиты Сыромясова и других военнослужащих срочной службы на борту "Москвы". На момент публикации материала ответ получен не был.