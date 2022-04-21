Посол Украины: "Если бы весь мир поступил как Латвия, война была бы уже завершена"

"Я не испытываю никаких негативных эмоций к русскоговорящим жителям Латвии. У нас на фронте половина — русскоговорящие. Они погибают за Украину, за европейские ценности", — заявил посол Украины в Латвии Александр Мищенко. В эксклюзивном интервью порталу TVNET он рассказал об украинских беженцах, поддержке латвийского правительства, разнице между украинским и российским народами, а также о войне, Путине и условиях падения российского режима.

По словам Мищенко, первоочередная задача, стоящая перед посольством, — это решение вопроса по вооружению и передача Киеву всего необходимого. Впрочем, и до вторжения России это было основной целью. При этом посол высоко оценил вклад Латвии. "Президент Левитс в Киеве заявил, что Латвия на треть исчерпала оборонный ресурс, передав вооружение Украине. [Владимир] Зеленский, когда обращался к НАТО, говорил: "Дайте нам один процент своих возможностей". Вот вам ответ о роли Латвии. Она дала 33 процента, когда мы просим [хотя бы] один.

Если бы весь мир поступил как Латвия, то, думаю, война была бы уже завершена.

Но, к сожалению, мир такой, какой он есть. Он не очень хорошо реагирует на реальные проблемы. Однако в этом случае, мне кажется, Латвия является подстегивающим элементом для других стран. [Она показывает], что это не локальный конфликт, что это угроза не только Украине, а всему мировому сообществу. Поэтому оно должно дать ответ агрессору, который сегодня бросил вызов всему цивилизованному миру".

На вопрос, как война повлияла на работу посольства, Мищенко ответил, что сейчас он и его команда работают круглосуточно семь дней в неделю. Посол отмечает, что совещания проходят и глубокой ночью, и рано утром.

В таком же режиме трудится консульский отдел. После 24 февраля в Латвию прибыло 23 тысячи граждан Украины. "Речь идет о тех, кто обратился за визой или уже получил ее. Кроме того, примерно 3000–4000 человек еще не успели этого сделать. Они здесь находятся у своих друзей или родственников. Разумеется, [у беженцев] есть какие-то вопросы с документами, с детьми, поэтому консульство перегружено", — говорит посол.

В основном в Латвию едут те, у кого уже здесь были контакты, объясняет Мищенко. Впрочем, он также замечает, что тут высокий уровень жизни и стандарт отношения к людям, их права уважаются.

"Здесь доброе, отзывчивое отношение к Украине как к стране".

Причем украинцы покидают не только места боевых действий. Нередко они просто стараются попасть за границу, подчас не имея возможности выбора. Поэтому некоторые по приезде не всегда знают, где находятся. Посол рассказывает о случае, когда он встретил группу беженцев и один из вопросов, которые они ему задали: "В какой мы стране?".

Однако главным направлением по-прежнему остается Польша и страны, граничащие с Украиной, например, Венгрия. В то же время дипломат рассказывает, что были случаи, когда беженцы уже из Польши и даже из Германии перебирались в Латвию.

На вопрос, вырастет ли число беженцев, Мищенко ответил, что в ходе второй фазы войны их число в Латвии может достигнуть 40 000.

При этом большинство, по его словам, готовы при первой же возможности вернуться назад. Какая-то часть, например, те, кто не смог найти в Украине работу, но нашел ее здесь, могут и остаться, добавляет он. "Или, например, разбомбили дом. Человеку буквально некуда возвращаться, у него никого нет. Здесь он нашел работу, поэтому тоже, вполне вероятно, останется".

Возможность работать лишь одно из "благоприятных условий", созданных латвийским государством для прибывающих из Украины беженцев, подчеркивает Мищенко. По мнению посла, это является самым важным в нынешней ситуации. "Речь идет [...] об обеспечении элементарных человеческих потребностей: право на проживание, трудоустройство, изучение латышского, а также возможность отправить детей в детский сад или школу.

Например, Рижская Украинская средняя школа уже приняла около 200 учеников и примерно 10–15 учителей. Часть ребят пошли в латышские учебные заведения, где тут же начали изучать новый язык. Осваивать его принялись и взрослые. Одну девочку взяли в школу Spidola в Елгаве, а ее бабушка пошла на курсы латышского, потому что хочет найти работу", — рассказывает дипломат. Однако большинство выбирает дистанционное обучение.

Вообще сейчас многие беженцы начинают мобилизовываться, говорит Мищенко. "Они стараются быть полезными для работодателей. Когда я бываю на встречах с представителями нашей общины, то всегда есть представитель Министерства образования и Госагентства занятости". Некоторые, однако, не просто устраиваются на работу, но и пытаются открыть бизнес. В частности, уже звучали предложения открыть ресторан украинской кухни, отмечает посол.

Разумеется, многое зависит от человека. Кто-то менее ленивый реализует все предоставленные государством возможности, а кто-то будет сидеть на пособиях, подчеркивает Мищенко. "Но я все-таки надеюсь, что большинство украинцев воспользуются созданными условиями". Он также отдал должное и поблагодарил местных жителей.

"Я восхищен тем терпением, которое они проявили к беженцам, тем, как они по-дружески относятся к украинцам".

При этом он не испытывает никаких негативных эмоций к русскоговорящим жителям Латвии. "Для меня русскоговорящие не являются проблемой. Для меня проблема — это "русскодумающие". Почему? Потому что на фронте у нас половина — русскоговорящие. Они погибают за Украину, за европейские ценности. Я не хочу давать оценку, почему люди за 30 лет не выучили латышский язык. Мне кажется, что украинцы, которые прибыли в Латвию, быстрее выучат его.

Украинцы получили эту помощь, и они благодарны. "Русскодумающие" граждане Латвии получили ее как подарок. Просто упало на голову латвийское гражданство, условия жизни европейской страны, все привилегии. И они начинают бороться за комфортную среду, чтобы в латышскоговорящем обществе все было на русском. Но так не бывает.

Ситуация в Украине показала, что кроется за "русским миром". Это пропаганда через восприятие. [...] Мне кажется, что нужно выключить волну пропагандистских каналов, которая сеет вражду, подрывает единство европейской семьи.

Путин говорит, что идет защищать русскоязычных жителей Украины. У меня возникает вопрос: каким образом он, уничтожая Мариуполь, их защищает? Вот объясните, вы действительно считаете, что мы фашисты, что мы хунта? Если не можете объяснить, значит неправда. Путин врет, как всегда, как любое диктаторское государство.

Что он называет фашизмом? То, что не соответствует советской идеологии. Вот что в его глазах является фашизмом. Если мы не хотим быть придатком России, а хотим быть независимым государством, то мы уже фашисты. Или как минимум националисты. Но так же и Латвия. Латвия не хочет быть в составе какой-то мнимой "Великой Российской империи". Поэтому, когда мы доходим до истоков, мы показываем, что что-то не в порядке в больной голове Путина.

Надо исходить из общепринятой позиции. Каждая нация имеет право на свое государство, свой язык, свои традиции, свою культуру. Путин это отрицает. Это значит, что он инородное тело, которое надо исключить из международного сообщества, чтобы оно не заразило и не убило всех. Как это сделать? Надо разрушить империю путинской диктатуры. Новая Россия будет уже другой Россией".

На вопрос, как разрушить эту диктатуру, посол сказал: "Во-первых, [обеспечить] победу Украины в этой войне. Победой будет считаться освобождение страны, в том числе территории временно оккупированного Донбасса и Крыма, от всех войск агрессора. Поражение Путина автоматически создаст предпосылки для потери популярности среди российского населения. Они сразу увидят, что диктатор — не диктатор, что что-то пошло не так.

Тем временем будут работать санкции. Надо заставить думать население, и чтобы это сделать, необходимо опустошить холодильник".

Мищенко также рассказал о разнице между российским и украинским народами. "Рабская философия барака, сталинского ГУЛАГа все еще присутствует в России. В Украине ее нет. Майдан — это форма демократии, она против тоталитарного государства или его элементов. [...] В России царь всегда прав. В Украине — казацкая демократия. Они на Запорожской сечи избирали атамана, но не молились на него. Они помогали ему только до той поры, пока видели, что он делает что-то хорошее, [работает] честно, справедливо, на благо народа. Если видели, что атаман начинал работать ради себя, то сразу выбирали другого. Мало того, предыдущего могли убить прямо на месте. То есть каждый [украинский] правитель всегда с оглядкой смотрел на народ. В России такого не было.

В России главное — залезть на трон. Когда залез, то убиваешь свое окружение. И всё! Пусть теперь тебя попробует кто-нибудь сменить.

Если люди увидят, что модель путинской диктатуры привела их к нищете, изоляции, ненависти ко всему русскому, расширению НАТО, то они скажут, что этот правитель что-то не так делает. Вот в этом и есть разрушение путинской России. [...] Это разрушение повлияет и на "русскодумающих" в Латвии", — подытожил посол.

Впрочем, изменения видны уже сейчас, добавляет он. Если раньше Рижская дума, например, собирала помощь для Украины, то в социальных сетях комментаторы говорили о том, что лучше бы сделали дороги. "Но после того, как [все увидели] зверства в Буче и других местах, этих комментариев стало намного меньше.

Люди начинают понимать, что эта [агрессия] — не что-то придуманное [конкретно] против Украины. Украина — это просто тот участок, где Россия может действовать и не бояться, что НАТО что-то сделает. Сюда они боятся прийти, потому что здесь есть НАТО. Они боятся видимого вторжения, но действует невидимое вторжение. Это пропаганда, это каналы, это русские партии".

Рассуждая о восстановлении Украины после войны и роли Латвии в этом процессе, Мищенко упомянул, что главная задача и возможность, которая есть у Латвии, — это говорить о проблемах Украины на тех площадках, на которых она не представлена. "Например, господин Левитс, когда был в Киеве, заявил, что Украина должна получить "план Маршалла" по восстановлению.

Поэтому то, что делает Латвия — это неоценимо для нас. Она открыто говорит о том, о чем многие боятся или стесняются говорить".