Выявлено 985 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 985 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 985 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Скончавшиеся входили в возрастную группу от 60 до 99 лет:
Трое из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пятеро были привиты.
Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 252 человека не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 733 человека были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 477,9 случая.
Всего вчера было сделано 5958 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 16,5%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 814 400 жителей Латвии.
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