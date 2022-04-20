Ср, 20.04.2022
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Роберт Пирсон, американский дипломат

Выявлено 985 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек

Пасха в Латвийском этнографическом музее под открытым небом. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 985 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончавшиеся входили в возрастную группу от 60 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Трое из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пятеро были привиты.

Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 252 человека не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 733 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 477,9 случая.

Всего вчера было сделано 5958 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 16,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 814 400 жителей Латвии.

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