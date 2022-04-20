Видео ⟩ В ряде стран украинским беженцам предлагают работу в публичных домах

В начале апреля жители заметили и сообщили о лозунге, разжигающем ненависть к украинкам на стене вокруг рижского ЗАГСа в Пардаугаве.
Полиция начала проверку, но надпись быстро исчезла.
Айя Лилиенфельде, координатор пункта Imanta в микрорайоне Риги, сказала: "Мы уже ориентируемся на то, что сообщает нам бдительное око общественности. У нас есть пункт Imanta для информирования".
Полиция возбудила 26 уголовных производств и 50 дел об административных правонарушениях, непосредственно связанных с агрессией против Украины.
Хотя в Пардаугаве страшную надпись смыли, это мнение у части общества осталось неизменным.
Коллеги центра Marta из организаций по защите прав женщин в Австрии говорят, что беженцам предлагают работу в публичных домах, которые там разрешены.
Но в странах, где проституция разрешена, в том числе и в Латвии, существует позиция, что лучше позволить индустрии работать с хоть каким-то регулированием, чем подвергать ее жертв еще большему насилию, если проституция перейдет в подполье.
Илута Лаце, руководитель центра Marta, придерживается противоположного мнения. Центр Marta призвал МВД применять суровые меры наказания к покупателям секса, так как именно они запускают цепочку, в которой страдают уязвимые. Должна быть политическая воля, чтобы уменьшить продажу секса и спрос на него, наказывая за покупку.
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