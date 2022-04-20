Видео ⟩ В ряде стран украинским беженцам предлагают работу в публичных домах

В начале апреля жители заметили и сообщили о лозунге, разжигающем ненависть к украинкам, на стене вокруг рижского ЗАГСа в Пардаугаве.

Полиция начала проверку, но надпись быстро исчезла.

Šāds uzraksts šodien rotā Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas sētu. Domāju, ka policijai būtu jānovērš likumpārkāpumi arī brīvdienās. Bet nē - likumpārkāpēji netraucēti darbojās visu brīvdienu garumā. @Valsts_policija vai Jūs pildat savus uzdevumus? @RigasDome @MStakis ? pic.twitter.com/7ZxsSlAMMS — NYC (@zobarste) April 4, 2022

Айя Лилиенфельде, координатор пункта Imanta в микрорайоне Риги, сказала: "Мы уже ориентируемся на то, что сообщает нам бдительное око общественности. У нас есть пункт Imanta для информирования".

Полиция возбудила 26 уголовных производств и 50 дел об административных правонарушениях, непосредственно связанных с агрессией против Украины.

Хотя в Пардаугаве страшную надпись смыли, это мнение у части общества осталось неизменным.

Коллеги центра Marta из организаций по защите прав женщин в Австрии говорят, что беженцам предлагают работу в публичных домах, которые там разрешены.

Но в странах, где проституция разрешена, в том числе и в Латвии, существует позиция, что лучше позволить индустрии работать с хоть каким-то регулированием, чем подвергать ее жертв еще большему насилию, если проституция перейдет в подполье.

Илута Лаце, руководитель центра Marta, придерживается противоположного мнения. Центр Marta призвал МВД применять суровые меры наказания к покупателям секса, так как именно они запускают цепочку, в которой страдают уязвимые. Должна быть политическая воля, чтобы уменьшить продажу секса и спрос на него, наказывая за покупку.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas