Видео ⟩ Максим Галкин обратился к СМИ

Максим Галкин отметил, что его обращение направлено на ряд публикаций, которые имеют явно заказной характер. Он подчеркнул, что уровень вранья достиг апофеоза.

Ряд СМИ, таких как телеканал "НТВ", "Московский комсомолец" и "Комсомольская правда" написали, что Галкин якобы причастен к убийству на территории Израиля или был свидетелем и был задержан полицией.

"Я понимаю, что у вас есть команда меня очернить и смешать с грязью, поэтому вы начинаете выдумывать, что у меня здесь все плохо, что я хожу по парикмахерским и жалуюсь, что мои дети не могут быть устроены в школу, что Алла в предынфарктном состоянии. Возьмите вот эту бумажку, на которой вы это написали, разотрите хорошенько и подотритесь", - сказал Максим Галкин.

Он заметил, что деятельность СМИ в Россию напрямую регулируется "Роскомнадзором", а потому они не могут писать то, о чем надо было бы писать. Остается только "желтая и непотребная ересь".

"Почему вы про меня до сих пор пишете? Вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, что какие-то молодые таланты, патриотично настроенные, не могут пробиться. Так пишите про них. Отстаньте от меня. Вы как слепые лошади ходите по кругу и месите под ногами одно и то же говно. Угомонитесь! Комсомольцы, тоже мне, тьфу!", - подытожил Галкин, плюнув в конце обращения.

Ранее Максим Галкин поделился видео с девочкой по имени Кира Чебенко, которая рассказала, как эвакуировалась с мамой из Мариуполя. Сначала они находились в подвале. В дом попал снаряд, подвал засыпало, но они смогли выбраться. В какой-то момент пути Кира наступила на растяжку и чудом осталась в живых. В ролике девочка демонстрирует места, откуда у нее выбрали осколки, и вспоминает, как все происходило.