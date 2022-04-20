17-летняя девушка из Мариуполя - о голоде, бегстве из города и фильтрационном лагере

С первых дней войны Мария с мамой, папой, младшей сестрой и котом прятались от обстрелов дома. "Прятаться решили в ванной. Бывали дни, когда мы уже знали, в какое время нас будут обстреливать. Только услышим какой-то шум, шелест, взрыв - сразу бежим в ванную. Это постепенно надоедало. Пропадала надежда, что все закончится, что нас спасут.

Да и что такое ванна в обычной хрущевке?"

Но затем снаряд попал в их дом. Было принято решение бежать - две недели семья находилась в подвале, где прятались еще около 20 человек. Из еды у них оставалось немного хлеба.

"На десятый день пребывания там у нас остался один кусочек хлеба. Он был размером с мой кулачок. Мы делили его четыре раза. Свой кусочек я не смогла съесть, потому что мы очень долго голодали. Он был со мной очень долго. Я боялась, что все кончится, и не будет даже его", - рассказала Мария. Воду люди добывали из льда и снега. Люди подвергались опасности, когда выходили наружу - на них летели осколки, куски построек, камни.

В подвале маме Марии резко стало плохо, у нее два раза останавливалось сердце. Отец реанимировал супругу своими силами через искусственное дыхание. Медикаментов или какой-то врачебной помощи не было - оставалось только молиться.

Обстрелы становились все сильнее.

"В тот момент я была уверена, что умру, и умру не одна. На одном одеяле со мной лежала моя семья. Я все-таки решила молиться. Просила у Бога умереть быстро и не видеть смерти моих родных, не видеть, как они мучаются, а я не могу им помочь".

Семья выжила и 17 марта решилась выбираться из города. На выезде из города их направили в оккупированный поселок Ялта. Там семья две недели жила в пансионате без отопления и воды. Гуманитарную помощь оккупанты раздавали по прописке только для жителей поселка, а те продавали продукты на рынке по космическим ценам.

"Еще тогда же в Ялте была "денационализация": солдаты ходили по домам, искали "националистов", "фашистов", как они говорят. Людей увозили в неизвестном направлении, кого-то убивали", - рассказывает украинка.

Чтобы выбраться из оккупированных мест, семье нужно было пройти через фильтрационный лагерь. Очереди из машин и людей были огромные. Согласно словам Марии, они простояли больше двух суток.

После осмотра транспорта отца девушки направили на проверку: там его допрашивали и избивали. После этого ему был выдан "документ", который подтверждает прохождение фильтрационного лагеря.

После этого семья отправилась в Бердянск, а затем в Запорожье. На каждом российском блокпосту раздевали, проверяли документы, машину, задавали провокационные вопросы, отнимали пищу. Кроме того, машина попала под обстрел. Когда семье удалось добраться до украинской территории, и они увидели флаг Украины - не могли поверить своим глазам:

"Сначала испугались: неужели провокация? Неужели это еще один экзамен, который мы должны сдать?"

Но, к счастью, это оказалось правдой. Им оказали всю необходимую помощь, семью отвезли в Днепр, а затем во Львов.

"Здесь отец еще раз прошел обследование. Нам сказали, что его лечение будет долгим, сложным и дорогим, возможно придется ехать за границу", - говорит Мария.