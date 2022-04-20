Защитники Мариуполя: "Это могут быть последние дни, если не часы"

"Превосходство противника десять к одному", - пишет командир 36-й отдельной морской пехоты Украины Сергей Волына с металлургического завода "Азовсталь", ставшего последним пристанищем защитников Мариуполя.

"Мы обращаемся ко всем мировым лидерам и просим нас о помощи", - сказал он в видеообращении, прося их доставить в третью страну.

Волына призывает дипломатов установить международный контроль над безопасностью солдат и гражданских лиц.

Он обратился к мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам: "Есть возможность спасти Мариуполь. Тысячи жизней сейчас в ваших руках".

Сергей Волына сказал, что русские войска имеют превосходство в воздухе, артиллерии, наземных силах, технике и танках.

"Мы обороняем только один объект - завод «Азовсталь", где рядом с солдатами находятся мирные жители.

Россия еще раз потребовала сдачи украинских сил в Мариуполе во вторник, 19 апреля, но украинские солдаты отказались сдаться.

Святослав Паламар из полка Азов заявил: "Мы будем сражаться, будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем Родину спасать мирных жителей, раненых и брать прочь трупы".

Волына предложил два варианта спасения города и его жителей.

Первый вариант – это "военная операция прямо сейчас".

"Количественной, оснащенной группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный", - говорит он.

Второй вариант - политическое решение

"Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии. Это создание международного контроля безопасности выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, которые попали в капкан войны", – говорит Сергей Волына.

В подвалах завода "Азовсталь" скрываются не менее 1000 мирных жителей. В основном женщины с детьми и старики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе положит конец переговорам с Россией.

Галерея: Война в Украине