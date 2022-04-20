Защитники Мариуполя: "Это могут быть последние дни, если не часы"
Командующий осажденной в Мариуполе морской пехотой сообщил в Facebook в среду, 20 апреля, что это могут быть их последние дни, если не часы, и обратился за помощью к мировым лидерам.
Командующий осажденной в Мариуполе морской пехотой сообщил в Facebook в среду, 20 апреля, что это могут быть их последние дни, если не часы, и обратился за помощью к мировым лидерам.
"Превосходство противника десять к одному", - пишет командир 36-й отдельной морской пехоты Украины Сергей Волына с металлургического завода "Азовсталь", ставшего последним пристанищем защитников Мариуполя.
"Мы обращаемся ко всем мировым лидерам и просим нас о помощи", - сказал он в видеообращении, прося их доставить в третью страну.
Волына призывает дипломатов установить международный контроль над безопасностью солдат и гражданских лиц.
Он обратился к мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам: "Есть возможность спасти Мариуполь. Тысячи жизней сейчас в ваших руках".
Сергей Волына сказал, что русские войска имеют превосходство в воздухе, артиллерии, наземных силах, технике и танках.
"Мы обороняем только один объект - завод «Азовсталь", где рядом с солдатами находятся мирные жители.
Россия еще раз потребовала сдачи украинских сил в Мариуполе во вторник, 19 апреля, но украинские солдаты отказались сдаться.
Святослав Паламар из полка Азов заявил: "Мы будем сражаться, будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем Родину спасать мирных жителей, раненых и брать прочь трупы".
Волына предложил два варианта спасения города и его жителей.
Первый вариант – это "военная операция прямо сейчас".
"Количественной, оснащенной группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный", - говорит он.
Второй вариант - политическое решение
"Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии. Это создание международного контроля безопасности выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, которые попали в капкан войны", – говорит Сергей Волына.
В подвалах завода "Азовсталь" скрываются не менее 1000 мирных жителей. В основном женщины с детьми и старики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе положит конец переговорам с Россией.
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