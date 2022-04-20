ФОТО ⟩ Мария Шарапова ждёт ребёнка

35-летняя россиянка опубликовала в своих социальных сетях фотографию на пляже. В кадре хорошо виден округлившийся животик.

"Драгоценные начала! Есть на день рождения торт за двоих всегда было моей специальностью", - подписала фотографию спортсменка.

С 2018 года Шарапова встречается с британским бизнесменом Александром Гилкисом. В декабре 2020-го пара объявила о помолвке.

Напомним, Мария Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Она является 5-кратной победительницей турниров "Большого шлема", а всего за карьеру она завоевала 36 титулов WTA в одиночном разряде.