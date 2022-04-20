Видео ⟩ Джонни Депп: "Я никогда в жизни не поднимал руку на женщин"

"Я этого не заслужил, и мои дети тоже", - заметила актер. Он объяснил, что этим судом пытается "очистить свое имя".

Его цель - правда: "Я сам никогда не доходил до того, чтобы каким-либо образом ударить мисс Херд, и я никогда в жизни не ударял ни одну женщину". По мнению актера сначала все было "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Джонни Депп также описал один странный "ритуал", который Эмбер делала каждый вечер. По его словам, Херд разувала его и давала бокал вина. Когда же Депп снял ботинки самостоятельно, то чуть не вызвал у жены истерику.