Видео ⟩ Джонни Депп: "Я никогда в жизни не поднимал руку на женщин"
58-летний голливудский актер Джонни Депп (Johnny Depp) выступил в суде против бывшей жены - 35-летней актрисы Эмбер Херд (Amber Heard), пишет PeopleTalk.
58-летний голливудский актер Джонни Депп (Johnny Depp) выступил в суде против бывшей жены - 35-летней актрисы Эмбер Херд (Amber Heard), пишет PeopleTalk.
Джонни Депп сказал, что обвинения Эмбер разрушили его карьеру.
"Я этого не заслужил, и мои дети тоже", - заметила актер. Он объяснил, что этим судом пытается "очистить свое имя".
Его цель - правда: "Я сам никогда не доходил до того, чтобы каким-либо образом ударить мисс Херд, и я никогда в жизни не ударял ни одну женщину". По мнению актера сначала все было "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Джонни Депп также описал один странный "ритуал", который Эмбер делала каждый вечер. По его словам, Херд разувала его и давала бокал вина. Когда же Депп снял ботинки самостоятельно, то чуть не вызвал у жены истерику.
Ей не нравилось, когда нарушали ее распорядок, тогда Депп стал замечать странности.
Ранее в суде выступили помощница американской актрисы Кейт Джеймс и психолог актера Лорел Андерсон, которая консультировала пару по семейным вопросам
Видео: Джонни Депп дает показания в суде против Эмбер Херд
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