Витолиньш объявил состав сборной Латвии на матчи против Франции
Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш объявил состав команды на проверочные матчи против Франции.
Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш объявил состав команды на проверочные матчи против Франции.
Напомним, сборные Латвии и Франции проведут два проверочных матча 21 и 22 апреля в городе Эпиналь. Обе игры начнутся в 21:00.
Харийс Витолиньш принял решение включить в состав сборной трёх вратарей, восемь защитников и 12 нападающих. Известно, что в Риге останутся и продолжат тренироваться Родриго Аболс, Микс Индрашис, Роналд Кениньш, Кристап Зиле, Ренарс Крастенбергс, Андрис Джериньш, Рихард Букартс, Янис Якс, Карлис Чуксте, Артур Кулда.
В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею сборная Латвии проведёт шесть проверочных матчей. Помимо игр против команды Франции подопечные Витолиньша 30 апреля и 1 мая сыграют на выезде против Швейцарии, а 8 и 9 мая дома против Казахстана.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии.
Состав сборной Латвии на проверочные матчи против Франции:
Вратари: Густав Давис Григалс, Эрик Витолс, Патрик Берзиньш
Защитники: Кристап Сотниекс, Роберт Мамчицс, Арвилс Бергманис, Патрик Озолс, Эрнест Ошениекс, Артур Анджанс, Сандис Смонс, Наурис Сейейс
Нападающие: Мартиньш Дзиеркалс, Роберт Букартс, Рихард Маренис, Даниэль Берзиньш, Эдгар Кулда, Патрик Забусов, Том Андерсонс, Клавс Вейнбергс, Денис Смирнов, Оскар Лапинскис, Раймонд Микус Витолиньш, Оскар Батня
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!