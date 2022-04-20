Витолиньш объявил состав сборной Латвии на матчи против Франции

Напомним, сборные Латвии и Франции проведут два проверочных матча 21 и 22 апреля в городе Эпиналь. Обе игры начнутся в 21:00.

Харийс Витолиньш принял решение включить в состав сборной трёх вратарей, восемь защитников и 12 нападающих. Известно, что в Риге останутся и продолжат тренироваться Родриго Аболс, Микс Индрашис, Роналд Кениньш, Кристап Зиле, Ренарс Крастенбергс, Андрис Джериньш, Рихард Букартс, Янис Якс, Карлис Чуксте, Артур Кулда.

В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею сборная Латвии проведёт шесть проверочных матчей. Помимо игр против команды Франции подопечные Витолиньша 30 апреля и 1 мая сыграют на выезде против Швейцарии, а 8 и 9 мая дома против Казахстана.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии.

Состав сборной Латвии на проверочные матчи против Франции:

Вратари: Густав Давис Григалс, Эрик Витолс, Патрик Берзиньш

Защитники: Кристап Сотниекс, Роберт Мамчицс, Арвилс Бергманис, Патрик Озолс, Эрнест Ошениекс, Артур Анджанс, Сандис Смонс, Наурис Сейейс

Нападающие: Мартиньш Дзиеркалс, Роберт Букартс, Рихард Маренис, Даниэль Берзиньш, Эдгар Кулда, Патрик Забусов, Том Андерсонс, Клавс Вейнбергс, Денис Смирнов, Оскар Лапинскис, Раймонд Микус Витолиньш, Оскар Батня