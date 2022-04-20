Латвийцы стали чаще болеть гриппом

В практики семейных врачей с гриппом обратились 64 пациента, в том числе 25 в Риге, 20 в Елгаве, девять в Даугавпилсе, пять в Юрмале, по одному в Лиепае и Гулбенском крае.

Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 99,6 случая гриппа на 100 000 населения, тогда как неделей ранее - 47,7 случая на 100 000 населения.

В Даугавпилсе, Елгаве и Юрмале заболеваемость составила более 100 случаев на 100 000 жителей.

С жалобами на ОРВИ на прошлой неделе к врачам обратились 1135 пациентов, что составляет 1762,4 случая на 100 000 населения по сравнению с 1359 случаями неделей ранее.

С пневмонией к врачам обратились 22 пациента, или 34,2 на 100 000 населения, по сравнению с 28,6 на 100 000 населения неделей ранее.

Сообщается о 39 госпитализированных больных гриппом. 14 пациентов госпитализированы в Валмиере, 13 - в Риге, 10 - в Даугавпилсе, по одному - в Лиепае и Екабпилсе. Среди стационарных больных - 26 детей до 14 лет.

17 марта в Латвии была объявлена эпидемия гриппа.