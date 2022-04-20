Пилота "Формулы-1" обокрали, когда он фотографировался с фанатами

Инцидент произошёл в понедельник вечером в итальянском городе Виареджо, когда Леклер вместе со своим тренером по физподготовке Андреа Феррари и другими друзьями прогуливался по улицам. Около 23:00 болельщики заметили Леклера и попросили сфотографироваться с ним.

Пока гонщик общался с поклонниками и фотографировался, вокруг него образовалась толпа людей. В это время неизвестный сумел снять с запястья Леклера часы Rolex из уникальной коллекции, стоимость которых оценивается в несколько десятков тысяч евро.

Спортсмен понял, что его обокрали лишь спустя несколько минут, когда грабитель успел скрыться из поля зрения. Полиция начала расследование.

24-летний Леклер в текущем сезоне лидирует в таблице личного зачёта чемпионата после трёх этапов, набрав 71 очко, обгоняя ближайшего преследователя Джорджа Расселла из "Мерседеса" на 37 очков.

В нынешнем сезоне монегаск выиграл два этапа из трёх - в начале сезона он победил на Гран-при Бахрейна и Гран-при Австралии, а на этапе в Саудовской Аравии занял второе место.

Ближайший этап "Формулы-1" пройдёт с 22 по 24 апреля в Имоле.