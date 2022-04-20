Фото ⟩ Женский протест против войны перед посольством России в Риге

В полдень в среду, 20 апреля, у посольства России в Риге около 100 женщин протестовали против сексуального насилия и военных преступлений в Украине, сообщает LETA.

В знак протеста, символически иллюстрирующего жестокость сексуального насилия, собрались женщины в окровавленном белом нижнем белье с закрытыми лицами и связанными за спиной руками.

Акция протеста продлилась полчаса и проходила в тишине, за ней следила полиция.

Как сообщает агентство LETA, русскоязычный прохожий с черной сумкой в ​​руке переходил улицу и показал грубый жест в сторону женщин.

Подобные акции в знак солидарности с украинскими женщинами, пострадавшими от сексуального насилия, уже прошли в Вильнюсе и Таллинне. Сексуальное насилие - еще одно оружие российской армии, которое наряду с ракетами, танками и гранатами систематически применяется против мирных жителей.

По словам организаторов акции, каждый день публикуются новые бесчеловечные истории о переживаниях из Украины. Женщин насилуют, пытают и убивают на глазах их детей, а несовершеннолетние девочки и совсем маленькие дети также страдают от сексуального насилия.

Протестующие призывают к немедленным и активным действиям, чтобы положить конец российской агрессии и военным преступлениям, осуждают жестокость России и призывают западные страны занять активную позицию против такой жестокости, которой нет места в XXI веке.

Галерея: Женский протест у посольства России

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