Ср, 20.04.2022
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Роберт Пирсон, американский дипломат

Несколько беженцев из Украины начали работать в Вентспилсской больнице

Врачи. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Несколько жителей Украины приступили к работе в Вентспилсской больнице, сообщила LETA руководитель отдела по связям с общественностью Северокурземской региональной больницы Линда Рудзрога

Медсестра из Украины уже начала работать в отделении внутренних болезней Вентспилсской больницы, а несколько специалистов в настоящее время ожидают одобрения Латвийской медицинской ассоциации (LĀB) для начала работы в Северокурземской региональной больницы в Вентспилсе и Талсинском филиале. Одна украинка начала работать в Экономической и технической службе больницы в Вентспилсе.

По словам Рудзроги, в марте и апреле в Северокурземскую региональную больницу были госпитализированы в общей сложности 15 украинцев, при этом больницу посещает в среднем один пациент в день из Украины - к разным специалистам, для диагностических обследований и других услуг.

В Вентспилсской больнице уже родились трое украинских детей - мальчик и две девочки.

Как сообщалось, к середине апреля краткосрочные разрешения на работу в Латвии были выданы 13 украинским врачам, и некоторые из них уже приступили к работе.

На работу LĀB в Латвии подали заявки 60 украинских врачей, большинство из которых получили заявки от стоматологов – таких 15 человек, затем следуют гинекологи и акушеры, офтальмологи, педиатры и анестезиологи.

LĀB оказывает поддержку врачам в подготовке и подаче необходимых документов, а основанная в США некоммерческая организация Latvijas Medicīnas fonds обязуется финансово поддерживать всех медицинских работников, которые продолжат работать в сфере медицины в Латвии.

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