В Латвии зарегистрировано 22 тыс. украинских беженцев

За это время 16 948 человек получили документы на проживание с разрешением на трудоустройство, а комиссии гражданской обороны разместили в самоуправлениях Латвии 9385 человек.

Министр внутренних дел Мария Голубева на прошлой неделе после заседания правительства отметила наметившуюся тенденцию к тому, что не растет число людей, ищущих временного убежища. Премьер-министр Кришьянис Кариньш также признал в среду в интервью телевизионной передаче "900 секунд", что темпы притока беженцев значительно замедлились и значительного увеличения их числа в ближайшие недели не ожидается.

Несмотря на это, по словам министра, необходимо рассмотреть вопрос об оказании поддержки беженцам, которые уже прибыли и решат остаться в Латвии более чем на три месяца. Уже сейчас ясно, что Латвии придется оказывать поддержку тем людям, которые не смогут найти работу самостоятельно. Количество таких людей станет известно в ближайшие два месяца. До тех пор должна наступить ясность о реалистичном пакете поддержки, соответствующем возможностям Латвии.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

В настоящее время местные органы власти принимают беженцев пропорционально численности населения в самоуправлении.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома на Украине с тех пор, как 24 февраля в страну началось вторжение российских войск.