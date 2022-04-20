Последний бастион Мариуполя. Что такое завод "Азовсталь", который штурмуют российские войска

В 1945 году производство на заводе было возобновлено. Предприятие активно развивалось и стало одним из лидеров Европы по производству металлургической продукции. В 1996 году "Азовсталь" вошла в группу компаний "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова. До российского вторжения здесь работали около 10 тыс. человек, сейчас комбинат остановлен.

Азовсталь ФОТО: Getty Images

Общая площадь территории завода - около 11 квадратных километров. Для сравнения - это почти вдвое больше площади города Бородянка в Киевской области или в 25 раз больше Ватикана.

Обстрелы комбината начались в середине марта. Представители России говорили, что на территории "Азовстали" могут быть "биохимические лаборатории".

Генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили называет это ерундой. "Все наши предприятия в Мариуполе законсервированы в первую неделю вторжения России в Украину, - заявил он. - Химические реактивы, которые металлурги использовали в процессе производства, уничтожены еще 25 февраля, о чем есть все необходимые документы… На "Азовстали" нет никаких секретных туннелей с биохимическими лабораториями".

На "Азовстали" до войны работало более 10 тысяч человек ФОТО: BBC русская служба

На территории комбината решили укрыться украинские военные и сотни мирных жителей: дело в том, что на "Азовстали" есть созданная еще в советское время система бомбоубежищ.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, такие укрытия рассчитаны на то, чтобы выдержать удары авиационных бом весом до тонны. Однако, по его словам, российская армия планирует сбрасывать на завод значительно более мощные снаряды. "Укрытия выдерживали удары бомб весом 500 килограммов и тонну. Но пятитонные сверхмощные бомбы россиян просто перебьют перекрытия из железобетона, и все эти дети и их мамы погибнут", - говорит Геращенко.

Украинские морские пехотинцы подтверждают, что вместе с военными на территории завода от бомб скрываются и мирные жители. "В наших военных бункерах прячутся женщины, дети, в том числе новорожденные.

В основном родственники наших военных, которых ищут россияне. Без тепла, воды, еды. Наши раненые каждый день умирают в нетерпимых муках, поскольку медикаменты, средства обеззараживания, возможности обезболивания давно закончились", - сказал 18 апреля командир морпехов майор Сергей Волына.

Защитники Мариуполя просят мировых лидеров, в частности папу римского Франциска, помочь с эвакуацией женщин и детей. Кроме того, украинские военные призывают дать Украине тяжелое вооружение и деблокировать город.

Конец переговорам?

Представители украинских властей говорят, что смерть окруженных военных на "Азовстали" заведет мирные переговоры с Россией в тупик. "Мариуполь - это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах", - сказал в интервью украинским СМИ президент Украины Владимир Зеленский.

Ситуацию в портовом городе он описал так: "Там гуманитарный кризис, нет еды, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются". По его словам, рассматриваются разные варианты помощи.