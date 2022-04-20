ФОТО: Пресс-фото

В настоящее время все больше покупателей отдает предпочтение расчетам и покупкам в Интернете, используя различные современные способы оплаты, но активизировались и мошенники. Чтобы закрепить знания жителей Латвии о безопасных и устойчивых покупках в Интернете, Mastercard совместно с Ассоциацией финансовой отрасли организует информационную кампанию «#смарт-покупатель». В рамках кампании следите за новостями на странице Facebook #смарт-покупатель, где доступны различные образовательные материалы о цифровой безопасности, а также о преимуществах э-коммерции и безналичных платежей.

ФОТО: Пресс-фото

Жертвой цифрового мошенничества может стать каждый

Более половины жителей Латвии (56 %) оценивает свои знания о безопасных покупках в Интернете в целом как хорошие. Несмотря на то, что 81 % латвийцев утверждает , что в течение последнего года не сталкивался с попытками мошенничества в Интернете, 33 % из тех, кто все же с ними столкнулся, не сумели их своевременно распознать и пострадали от этого, свидетельствуют данные опроса, проведенного Mastercard и Ассоциации финансовой отрасли в начале года.

ФОТО: Пресс-фото

С мошенничеством можно столкнуться, не только делая покупки в Интернете, но и в цифровой среде в целом, поэтому в рамках кампании #смарт-покупатель мы будем рассказывать о наиболее распространенных мошеннических схемах, о том, как их распознать и избежать. В общей сложности в четырех крупнейших латвийских банках размер похищенных у клиентов средств за первые два месяца этого года достиг 1,2 миллиона евро. Из всех этих случаев 360 являются случаями телефонного мошенничества, в результате которого было похищено 268 737 евро, о чем свидетельствуют данные Латвийской ассоциации финансовой отрасли. Также выявлен 261 случай мошенничества в сфере инвестиций, где похищено 629 988 евро, а также 188 случаев других видов мошенничества, в результате чего похищено 276 494 евро.

Позаботься о своей цифровой безопасности

«Цифровые решения играют важнейшую роль в нашей повседневной жизни, поэтому важно, чтобы жители и предприниматели рационально пользовались преимуществами цифровых инструментов, одновременно заботясь о своей цифровой безопасности. Мы рады возможности вместе с партнерами – Ассоциацией финансовой отрасли и латвийскими банками – продолжать образовательную кампанию #смарт-покупатель. Мы видим, что предприниматели адаптируются к новой реальности и спросу со стороны смарт-покупателей, предлагая свои товары и услуги в Интернете. Поэтому данной кампанией мы хотели бы напомнить о том, насколько важно, чтобы предприниматели тоже заботились о цифровой безопасности, тем самым защищая своих клиентов и бизнес», – подчеркивает Петер Олбинг (Peter Olbing), руководитель по развитию бизнеса Mastercard в странах Скандинавии и Балтии.

ФОТО: Пресс-фото

Можешь ли ты назвать себя #смарт-покупателем?