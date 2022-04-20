Фото ⟩ Рига как туристический маршрут: Live Riga и airBaltic запустили рекламную кампанию

На кампанию в этих странах выделено 120 000 евро. Ее цель - пригласить потенциальных гостей латвийской столицы воспользоваться прямыми рейсами в Ригу и провести здесь летом выходные или отпуск.

Рекламная кампания продлится не менее шести недель в различных социальных сетях и на туристических интернет-платформах.

Рекомендации для путешественников обобщены в путеводителе "72 часа в Риге", который включает в себя объекты для ознакомления с культурой и искусством, гастрономических впечатлений и активного отдыха.

Одна из целей рекламной кампании - показать Ригу не только как прекрасное место, где можно полюбоваться архитектурой Старой Риги и увидеть жемчужины архитектуры югендстиля, но и как гастрономическую столицу, отметила Тарвида.

Мэр Риги Мартиньш Стакис подчеркивает, что цель кампании - побудить иностранных туристов как можно скорее вернуться в Ригу, чтобы предприятия могли оправиться от кризиса из-за Covid-19.

Германия и страны Северной Европы являются важнейшими туристическими рынками для Риги, и сейчас акцент ставится на сотрудничество, объединение ресурсов и практики, чтобы максимально эффективно охватить целевую аудиторию, добавил мэр.

Организаторы кампании отмечают, что столица Латвии является выгодным с финансовой точки зрения направлением для туристов из Северной Европы и Германии. Большинство городских достопримечательностей находятся недалеко друг от друга, хорошие отели доступны во всех ценовых категориях, а airBaltic предлагает выгодные рейсы в Ригу.

Галерея: Виды старого города