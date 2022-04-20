На Бауском шоссе задержана женщина с 3,46 промилле в крови

16 апреля женщина отправилась из Кекавы в Бауску на автомобиле BMW 530 и была задержана в Иецавской волости Бауского края.

Первоначально сотрудники Кекавской муниципальной полиции получили информацию о том, что автомобиль BMW 530 был припаркован, частично перекрыв проезжую часть главной дороги.

Позже женщина объяснила, что решила час поспать в машине.

Позже свидетели сообщили, что автомобиль тронулся с места, но водитель не мог ехать прямо, что привело к ряду опасных ситуаций, а также почти съехал с проезжей части, поэтому сотрудники муниципальной полиции решил остановить автомобиль. Вскоре на место прибыла бригада Государственной полиции.

В ходе разговора выяснилось, что женщина поссорилась с мужем, поэтому поехала в Бауску к подруге, а накануне она выпила.

Полиция возбудила по поводу случившегося дело об административном правонарушении.