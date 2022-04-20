Ср, 20.04.2022
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Ксения Собчак

На Бауском шоссе задержана женщина с 3,46 промилле в крови

Алкометр. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Женщина, поссорившись с мужем в Кекаве, попыталась добраться до подруги в Бауске, сев за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Позже у нее в крови было констатировано 3,46% алкоголя, сообщает представитель Государственной полиции Даце Калниня.

16 апреля женщина отправилась из Кекавы в Бауску на автомобиле BMW 530 и была задержана в Иецавской волости Бауского края.

Первоначально сотрудники Кекавской муниципальной полиции получили информацию о том, что автомобиль BMW 530 был припаркован, частично перекрыв проезжую часть главной дороги.

Позже женщина объяснила, что решила час поспать в машине.

Позже свидетели сообщили, что автомобиль тронулся с места, но водитель не мог ехать прямо, что привело к ряду опасных ситуаций, а также почти съехал с проезжей части, поэтому сотрудники муниципальной полиции решил остановить автомобиль. Вскоре на место прибыла бригада Государственной полиции.

В ходе разговора выяснилось, что женщина поссорилась с мужем, поэтому поехала в Бауску к подруге, а накануне она выпила.

Полиция возбудила по поводу случившегося дело об административном правонарушении.

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