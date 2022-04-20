Ср, 20.04.2022
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Латвийские спортивные журналисты о 9 мая

Видео ⟩ На полигоне Гетлини уничтожены сигареты на сумму 200 000 евро

Уничтожение сигарет. ФОТО: Ekrānšāviņš

В конце марта Служба государственной безопасности уничтожила на свалке Гетлини 2,16 миллиона нелегальных сигарет, которые были измельчены вместе с другими отходами, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Уничтоженные сигареты были изъяты в рамках 28 уголовных производств, возбужденных Государственной полицией и Службой государственных доходов.

Стоимость нелегальных сигарет на черном рынке составит около 200 000 евро, таким образом, изъятие этих сигарет из незаконного оборота предотвратило значительный ущерб для государственного бюджета, подчеркивают в полиции.

Государственная полиция призывает жителей быть активными и сообщать о местах незаконной продажи акцизных товаров, связавшись с ближайшим отделением Государственной полиции, написав заявление в электронном виде на портале Latvija.lv или позвонив в момент происшествия по номеру 110.

Видео: Уничтожение сигарет

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