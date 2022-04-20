Учитывая прогноз погоды, RNP на следующей неделе закроет отопительный сезон
Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks планирует закрыть отопительный сезон на следующей неделе, сообщили агентству LETA в предприятии.
Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks планирует закрыть отопительный сезон на следующей неделе, сообщили агентству LETA в предприятии.
Отключение отопления планируется начать 26 апреля. Решение основано на долгосрочном прогнозе погоды.
Отключение центрального отопления жилых домов, находящихся в ведении RNP, планируется завершить 28 апреля.
Уже сегодня после заявлений уполномоченных лиц двух домов на ул. Саркана и на ул. Аглонас эти дома были отключены от отопления.
Текущий отопительный сезон начался 15 сентября прошлого года. Отопительный сезон 2020/2021 годов начался 11 сентября и закрылся 5 мая.
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