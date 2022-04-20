Собеседники Блумберга рассказали, как Путин принимал решение о вторжении в Украину

Пока эти люди не видят никаких шансов на то, что Путин изменит свой курс. По их словам, российский президент, все больше и больше полагаясь на сужающийся круг бескомпромиссных советников, отвергает попытки других чиновников предупредить его о пагубных экономических и политических издержках.

Некоторые собеседники Блумберга сказали, что все больше разделяют опасения представителей американской разведки на счет того, что Путин может прибегнуть к ограниченному применению ядерного оружия, если столкнется с неудачей в кампании, которую он считает своей исторической миссией.

"Безусловно, путинская война по-прежнему глубоко поддерживается большей частью российской элиты, и многие инсайдеры публично и даже в частных разговорах поддерживают версию Кремля о том, что конфликт с Западом был неизбежен и что экономика адаптируется к широкомасштабным санкциям, введенным США и их союзниками, - говорится в статье. - И общественная поддержка остается сильной, поскольку первоначальный шок и ущерб от санкций уступили место своего рода сюрреалистической стабильности в России".

Слова о неизбежности войны России с Украиной регулярно звучат в выступлениях Путина.

Тем не менее, все больше и больше высокопоставленных российских чиновников считают, что приверженность Путина продолжению войны обречет Россию на годы изоляции и обострения напряженности, в результате чего ее экономика будет парализована, безопасность будет поставлена ​​под угрозу, а глобальное влияние ослабеет, делает вывод Блумберг.

"Пытались объяснить"

По информации собеседников агентства, высокопоставленные чиновники пытались объяснить Путину, что экономические последствия санкций будут разрушительными, поскольку сведут на нет два десятилетия роста и более высокий уровень жизни, которых российский президент добился во время своего правления.

Путин, по их словам, отмахнулся от этих предупреждений, заявив, что, хотя Россия заплатит огромную цену, Запад не оставил ему другого выбора, кроме как вести войну.

Два дня назад Путин заявил, что попытка "экономического блицкрига" против России провалилась. "Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах, - сказал он в понедельник на совещании по социально-экономической ситуации в стране. - Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась".

Путин по-прежнему уверен, что общественность его поддерживает, а россияне готовы пойти на годы лишений ради его видения национального величия, пересказывает мнение своих источников Блумберг. Агентство напоминает, что с помощью принятых ЦБ мер жесткого контроля рубль восстановил большую часть своих первоначальных потерь - и, хотя инфляция резко возросла, экономические потрясения пока остаются ограниченными.