Олег Знарок возглавил клуб КХЛ

Ещё в апреле в Telegram-канале "Ак Барса" появился фотоколлаж со Знарком в цветах клубной символики. "Олег Знарок - топ", - говорилось в подписи к изображению. Тогда же стало известно о том, что Знарок прибыл в Казань, посетил базу клуба и провёл беседу с хоккеистами.

С тех пор все ждали, когда о назначении будет объявлено официально. "Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Уверен, в нашей раздевалке все хотят выиграть. Задача тренеров – за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок", - цитирует пресс-служба клуба слова Знарка.

Контракт с 59-летним специалистом и новым штабом клуба подписан на один год. Помощниками Знарка станут Юрий Бабенко и Александр Бойков, до последнего времени работавшие в подольском "Витязе".

Знарок в прошедшем сезоне не тренировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его последним клубом был московский "Спартак", который он покинул по итогам сезона-2020/21.

В качестве тренера Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина - с московским "Динамо" (2012, 2013) и СКА (2017). Под руководством Знарка российские хоккеисты выиграли чемпионат мира 2014 года и Олимпийские игры 2018.