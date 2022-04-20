Видео ⟩ Прошла пресс-конференция министров иностранных дел Германии и стран Балтии

В среду днем к Бербок и Ринкевичу присоединились министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лиметса и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

После двухсторонней встречи Ринкевич похвалил отношения между Латвией и Германией. "Они отличные. Германия - надежный союзник и друг", - сказал Ринкевич, несмотря на критику, которую Германия получила в связи с задержкой по доставке Украине тяжелого вооружения, которое она просила.

"Мы едины в поддержке Украине", - подчеркнула Бербок. Она сказала, что "НАТО будет защищать каждый свой альянс, каждый самый маленький уголок". Она подчеркнула, что поддержка Украины должна быть продолжена.

Бербок сегодня также встретилась с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Кариньш подчеркнул, что Латвия и Германия должны всячески помогать Украине, поскольку война, развязанная Путиным, угрожает безопасности всей Европы.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии, премьер-министр поблагодарил Бербок за обсуждение вопроса об усилении постоянного присутствия НАТО в странах Балтии.

В ходе встречи стороны обсудили войну России против Украины, дальнейшие санкции против России, а также укрепление восточного фланга НАТО и продвижение энергетической независимости стран-членов ЕС от России.