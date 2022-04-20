Украина сегодня: запрет на въезд в Россию, штурм Мариуполя, сексуальное насилие

Главная история последних дней в Украине - штурм завода "Азовсталь", который остается последним местом в Мариуполе, где находятся около тысячи военнослужащих и мирных жителей.

Командующий осажденной в Мариуполе 36-й отдельной бригадой морской пехоты Украины заявил, что счет идет уже не на дни, а на часы. По его словам, российские войска превосходят в силах украинских защитников по всем фронтам.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Мариуполе договорились о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей.

Он открылся 20 апреля в 14:00. Колонна двигалась по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Орехов - Запорожье.

Подробнее о том, что именно происходит в Мариуполе, рассказала 17-летня Мария Вдовиченко, которая больше месяца находилась с семьей в оккупированном городе.

В России усиливаются санкции против тех, кто выступает против войны. В частности, на 50 лет запрещен въезд в РФ многим украинским знаменитостям. В том числе: блогеру Антону Птушкину, музыкантам Максу Барских, Монатику, Верке Сердючке, Светлане Лободе, Ивану Дорну, Алексею Потапенко, Анастасии Каменских, Святославу Вакарчуку, Валентину Стрыкало.

С 24 февраля идут споры и рассуждения о том, неужто никто не мог удержать Путина от начала войны? Однако собеседники издания Bloomberg - высокопоставленные чиновники - не видят шансов на то, что Владимир Путин изменит курс.

Меж тем все чаще поступают сообщения о сексуальном насилии со стороны российских солдат. Еще страшнее, что жертвами могут стать кто угодно - даже дети и пенсионеры. Так, недавно стала известна история 83-летней Веры.

Кроме того, заявляется, что даже украинским беженкам предлагают работу в публичных домах - в тех странах, где проституция разрешена.

Западные страны продолжают поставлять вооружение Украине. Так, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что вооруженные силы Украины "имеют больше истребителей, чем две недели назад.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.