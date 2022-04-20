Официально: Российским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне

В документе, который совместно выпустили Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса, говорится, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены к турниру даже в нейтральном статусе. Это решение продиктовано полномасштабным военным вторжением России в Украину.

"Было бы неприемлемо, если бы российский режим извлекал какую-либо выгоду из участия российских или белорусских теннисистов в Уимблдоне. Поэтому мы намерены, с глубоким сожалением, отклонить заявки российских и белорусских игроков на участие в турнире в 2022 году", - отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.

Таким образом, 17 представителей России и Беларуси из топ-100 рейтингов ATP и WTA, выступающих в мужском и женском одиночном разрядах, не смогут выступить на Уимблдоне в 2022 году. Среди них россияне Даниил Медведев (2-е место в рейтинге ATP), Андрей Рублёв (8 АТР) и представительница Беларуси Арина Соболенко (4-е место в рейтинге WTA).

Уимблдонский теннисный турнир - третий из серии "Большого шлема". В 2022 году он пройдёт с 27 июня по 10 июля в Лондоне. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, а в женском - австралийка Эшли Барти.