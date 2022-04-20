Германия откажется от российской нефти в этом году

По словам Бербок, уже летом Германия вдвое сократит потребление российской нефти, а уже к концу года это потребление упадет до нуля.

Кроме того Германия планирует отказаться и от российского газа, как сказала Бербок, "в соответствии с общеевропейской дорожной картой".

При этом конкретные сроки не были названы.