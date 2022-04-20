Ср, 20.04.2022
Так, ты давай там украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? Жена российского военнослужащего
Жена российского военнослужащего

Германия откажется от российской нефти в этом году

Министра иностранных дел Германии Анналена Бербок. ФОТО: GLEB GARANICH / POOL / EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи с министрами иностранных дел стран Балтии заявила, что до конца 2022 года Германия откажется от российской нефти.

По словам Бербок, уже летом Германия вдвое сократит потребление российской нефти, а уже к концу года это потребление упадет до нуля.

Кроме того Германия планирует отказаться и от российского газа, как сказала Бербок, "в соответствии с общеевропейской дорожной картой".

При этом конкретные сроки не были названы.

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