Власти Украины: у нас есть стратегия по деоккупации южной части страны

"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", - сказал Подоляк в интервью "Украинской правде".

Подоляк подчеркнул, что страна "точно не забыла" о своих людях, которым приходится жить во временно оккупированных городах на юге страны.

Он добавил, что у офиса президента есть вся оперативная информация о том, что там происходит.

По словам Подоляка, власти "практически в онлайн режиме" наблюдают за тем, как местные активно сопротивляются попыткам российской временной власти провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможен "русский мир".

Он подчеркнул, что сейчас "даже самим российским варварам" понятно, что никто их не ждал в Украине.