Резекне пытается сэкономить в условиях роста цен на газ

По словам мэра, резкое повышение тарифа на газ очень сильно ударило по потребителям муниципального предприятия "Rēzeknes siltumtīkli", но самоуправление не может влиять на цены на газ, поэтому ищутся решения для экономии.

Одним из решений станет отказ от использования газа для снабжения горячей водой в центре города. Это решение коснется примерно 60% квартир в Резекне.

"Это средство, с помощью которого мы можем влиять на выплаты остального населения. Я не сказал бы, что это стандартная ситуация и что мы этому рады", - добавил мэр.

Барташевич беспокоится о том, чего ждать в следующий отопительный сезон, потому что фактически все самоуправления, которые топятся газом или щепой, ожидают резкого роста цен.

Мэр призывает правительство разрешить этот кризис, чтобы пережить зиму.

"Если мы откажемся от российского газа, который является единственным ресурсом, которым мы сейчас пользуемся, а других ресурсов на данный момент у нас нет, то все компании, которые продают нероссийский газ, требуют 100% предоплату. Если мы подписываем контракт на год, мы должны одномоментно заплатить от 6 до 9 миллионов евро, а кто способен столько заплатить?" - сказал Барташевич.

По словам мэра, если ничего не изменится, самоуправлению придется думать, чем топить с октября.

"Возможно, политики думают, что это мелкие проблемы, которые исправятся, но это не так быстро", - считает он.

Как сообщалось, муниципальное предприятие Rēzeknes siltumtīkli в начале апреля представило в Комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа, который предусматривает повышение тарифа на услуги теплоснабжения с нынешних 42,80 евро/МВтч до 198,13 евро/МВтч. с мая (увеличение на 363%) и до 195,88 евро/МВтч со следующего года.

В апреле у Rēzeknes siltumtīkli истекает срок договора с Latvijas gāze на поставку природного газа, заключенного "на выгодных для города условиях".