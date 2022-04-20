Ср, 20.04.2022
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У псковских десантников сменился командир, Украина их обвиняла в бойне в Буче

April 4, 2022, Bucha, Ukraine: Wreckage of war and bodies lie in the streets of Bucha, recently liberated from invading Russian troops in the suburbs of Kyiv, Ukraine on April 4, 2022. (Credit Image: © Carol Guzy/ZUMA Press Wire) ФОТО: Carol Guzy

Президент России Владимир Путин сменил командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Вместо генерал-майора Сергея Чубарыкина командиром назначен полковник Денис Шишов.

До этого Шишов командовал 11-й десантно-штурмовой бригадой из Улан-Удэ. У него есть звание Героя России. В Украине он командовал соединением бригады, которое форсировало Днепр в районе Каховки в Херсонской области.

О дальнейшей судьбе или новом назначении Чубарыкина пока не сообщается.

По сообщению русской службы Би-би-си, псковские десантники могли участвовать в боях в Буче.

В Главном управлении разведки министерства обороны Украины утверждали, что именно военнослужащие дивизии "причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области".

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