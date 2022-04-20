У псковских десантников сменился командир, Украина их обвиняла в бойне в Буче

До этого Шишов командовал 11-й десантно-штурмовой бригадой из Улан-Удэ. У него есть звание Героя России. В Украине он командовал соединением бригады, которое форсировало Днепр в районе Каховки в Херсонской области.

О дальнейшей судьбе или новом назначении Чубарыкина пока не сообщается.

По сообщению русской службы Би-би-си, псковские десантники могли участвовать в боях в Буче.

В Главном управлении разведки министерства обороны Украины утверждали, что именно военнослужащие дивизии "причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области".