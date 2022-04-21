Геращенко: Война с Россией может затянуться на десятилетия
Война Украины с Россией может затянуться на несколько десятилетий. С таким прогнозом в среду, 20 апреля, выступил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Война Украины с Россией может затянуться на несколько десятилетий. С таким прогнозом в среду, 20 апреля, выступил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Война с русскими может затянуться, как война Израиля с арабами. Это будет процесс, затянувшийся на десятилетия. Они хотят, чтобы нас не было. Пока в России не появится лидер, который переключит кнопку на пульте российской пропаганды, и вместо того, чтобы обвинять украинцев во всех грехах, не скажет "мы будем дружить", ничего не получится", - сказал Геращенко.
"Лучше сразу скажем, что когда-нибудь между Украиной и Россией будет мир, но на это потребуются, возможно, десятки лет. Но это дело далекого будущего. Пока что нам нужно победить, выдержать", - отметил советник министра.
Советник Бюро президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что война с Россией может затянуться до 2035 года, и в этот период "гарантированы" регулярные военные столкновения.
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