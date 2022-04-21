Геращенко: Война с Россией может затянуться на десятилетия

"Война с русскими может затянуться, как война Израиля с арабами. Это будет процесс, затянувшийся на десятилетия. Они хотят, чтобы нас не было. Пока в России не появится лидер, который переключит кнопку на пульте российской пропаганды, и вместо того, чтобы обвинять украинцев во всех грехах, не скажет "мы будем дружить", ничего не получится", - сказал Геращенко.