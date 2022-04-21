Фото ⟩ Королева Елизавета II отмечает 96-летие
Сегодня, 21 апреля, ее Величество празднует свой 96-й день рождения. Британская королева в этом году отмечает еще и юбилей - 70-летие своего правления.
Сегодня, 21 апреля, ее Величество празднует свой 96-й день рождения. Британская королева в этом году отмечает еще и юбилей - 70-летие своего правления.
По такому поводу королевская семья поделилась в своих соцсетях ранее не опубликованным снимком Елизаветы II, на котором она позирует с двумя белоснежными пони.
Фотография была сделана в прошлом месяце на территории Виндзорского замка.
По случаю дня рождения королевы, предлагаем посмотреть фото из жизни Елизаветы II!
Больше фото - в галереях!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!