Чт, 21.04.2022
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Ксения Собчак

Фото ⟩ Королева Елизавета II отмечает 96-летие

ФОТО: AFP/Scanpix, Shutterstock, TVNET kolāža

Сегодня, 21 апреля, ее Величество празднует свой 96-й день рождения. Британская королева в этом году отмечает еще и юбилей - 70-летие своего правления.

По такому поводу королевская семья поделилась в своих соцсетях ранее не опубликованным снимком Елизаветы II, на котором она позирует с двумя белоснежными пони.

Фотография была сделана в прошлом месяце на территории Виндзорского замка.

ФОТО: AP/Scanpix

По случаю дня рождения королевы, предлагаем посмотреть фото из жизни Елизаветы II!

ФОТО: PA/Scanpix
ФОТО: PA/Scanpix
ФОТО: AFP/SCANPIX
ФОТО: PA/Scanpix
ФОТО: PA/Scanpix
ФОТО: AFP/SCANPIX
ФОТО: PA/Scanpix
ФОТО: PA/Scanpix
ФОТО: PA/Scanpix
ФОТО: PA/Scanpix
ФОТО: PA/Scanpix
ФОТО: PA/Scanpix
ФОТО: Reuters/ScanPix
ФОТО: Reuters/ScanPix
ФОТО: AP/Scanpix
ФОТО: PA/Scanpix

Больше фото - в галереях!

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