Выявлено 1133 новых случая Covid-19, скончались 11 человек

Скончавшиеся входили в возрастную группу от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Пятеро из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, шестеро были привиты.

Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 290 человек не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 843 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос и достиг 481,1 случая.

Всего вчера было сделано 5970 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 19%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 815 533 жителей Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19, находящихся на лечении в больницах, за сутки сократилось с 435 до 410 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки было госпитализировано 43 пациента с коронавирусом, выписаны 60 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 166 пациентов, из них у 158 среднетяжелое течение заболевания, состояние восьми человек - тяжелое.