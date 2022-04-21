Чт, 21.04.2022
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Юрис Стуканс, генеральный прокурор Латвии
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Фото ⟩ Шесть временных светофоров и больше часа в пути: что сейчас происходит на дороге Рига - Эргли?

ФОТО: Renārs Koris

На участке региональной автодороги Рига - Эргли (Р4) от Рижской окружной (Балтэзерс - Саулкалне) (А4) до поворота на Тинужи (Р10) (14,13-30,3 км) продолжаются начатые в марте строительные работы.

В данный момент снимается и перерабатывается старое дорожное покрытие, строятся дорожные траншеи.

Реверсное движение на упомянутом участке во время строительных работ регулируют шесть временных светофоров. Ограничение максимальной скорости движения - 70 км/ч, в месте проведения работ - 50 км/ч.

Водителям нужно считаться с тем, что дорога от Рижской окружной до поворота на Тинужи может занять один час и 20 минут, поэтому людей призывают использовать альтернативный маршрут по автодороге Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле (Р10) и автодороге Улброка - Огре (Р5).

Галерея: Ремонтные работы на дороге Рига - Эргли

В рамках строительных работ на 16-километровом участке переработают старое дорожное покрытие и положат новое асфальтобетонное покрытие, а также возобновят остановки и дорожное оборудование.

Работы осуществляет компания АСВ. Планируется, что затраты составят 8 373 737,77 евро, деньги будут взяты из госбюджета. Завершить работы планируется в 2023 году.

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