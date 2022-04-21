Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси

Матч проходил в Парадайсе на стадионе "Ти-Мобайл Арена" и завершился победой "Вегаса" в овертайме со счётом 4:3. Голы в составе победителей на счету российского нападающего Евгения Дадонова, Алека Мартинеса, Чандлера Стивенсона и Ши Теодора. У гостей дважды отличился Овечкин и один гол на счету Евгения Кузнецова.

В текущем сезоне Овечкин в 75 матчах записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач. Таким образом, российский нападающий достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру и повторил рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки и Майку Босси.

Кроме того, 36-летний Овечкин стал самым возрастным хоккеистом, который достиг отметки в 50 голов за сезон. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Джонни Буцику, которому на момент 50-й шайбы было 35 лет (в сезоне-1970/1971).

За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 780 шайб. От легендарного Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, россиянина отделяет 21 заброшенная шайба. Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.