Чт, 21.04.2022
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Юрис Стуканс, генеральный прокурор Латвии

В Ливберзе человека убило обвалившейся крышей, в Лиелварде - упавшим деревом

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В Ливберзе Елгавского края и в Лиелварде в среду, 20 апреля, в результате несвязанных между собой несчастных случаев погибли два человека - один погиб в результате обрушения крыши в нежилом здании, второго убило упавшим деревом, сообщает агентство LETA.

По информации Пожарно-спасательной службы (VUGD), в Ливберзе в заброшенном одноэтажном здании ангарного типа было обнаружено тело погибшего человека.

Выяснилось, что в этом здании еще в сентябре 2020 года произошел пожар. Тогда горели здание и сено на площади в 2400 квадратных метров.

В свою очередь в Лиелварде в среду спасатели освободили тело погибшего человека от упавшего дерева.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 116 вызовов - 79 были связаны с тушением пожаров (в том числе 41 пожар прошлогодней травы и восемь лесных пожаров), 30 - со спасательными работами, а семь вызовов оказались ложными.

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