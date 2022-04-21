Взрыв или не взрыв? Версия полиции о погибшем в Ливберзе

Ранее Елгавское самоуправление на основании имеющейся в его распоряжении информации заявило, что в здании произошел взрыв, в результате которого обрушилась крыша. Однако старший специалист районной полиции Даце Калниня утверждает, что самоуправление предоставляет ложную информацию.

По информации Пожарно-спасательной службы (VUGD), в Ливберзе в заброшенном одноэтажном здании ангарного типа было обнаружено тело погибшего человека 1992 года рождения.

Выяснилось, что в этом здании еще в сентябре 2020 года произошел пожар. Тогда горели здание и сено на площади в 2400 квадратных метров.

В полиции начато расследование.

В свою очередь в Лиелварде в среду спасатели освободили тело погибшего человека от упавшего дерева.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 116 вызовов - 79 были связаны с тушением пожаров (в том числе 41 пожар прошлогодней травы и восемь лесных пожаров), 30 - со спасательными работами, а семь вызовов оказались ложными.