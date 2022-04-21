Джокович высказался о запрете россиянам участвовать в Уимблдоне
Сербский теннисист Новак Джокович осудил решение организаторов Уимблдона, которые отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.
Сербский теннисист Новак Джокович осудил решение организаторов Уимблдона, которые отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.
Напомним, накануне организаторы Уимблдона сообщили о недопуске российских и белорусских теннисистов к участию в турнире в 2022 году. Это решение было продиктовано полномасштабным военным вторжением России в Украину.
"Я всегда буду первым, кто осудит войну. Я ребёнок войны, и я знаю, к каким эмоциональным травмам она приводит. Мы в Сербии знаем, что здесь происходило в 1999 году. Всегда страдают обычные люди. На Балканах было много войн.
Однако я не могу поддержать решение Уимблдона, это какое-то безумие. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, обычно ничем хорошим это не заканчивается", - приводит слова Джоковича France24.
Отметим, что на Уимблдоне в этом году не смогут выступить 17 представителей России и Беларуси из топ-100 рейтингов ATP и WTA, выступающих в мужском и женском одиночном разрядах. Среди них россияне Даниил Медведев (2-е место в рейтинге ATP), Андрей Рублёв (8 АТР) и представительница Беларуси Арина Соболенко (4-е место в рейтинге WTA).
Уимблдон в 2022 году пройдёт с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Джокович, а в женском - австралийка Эшли Барти.
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