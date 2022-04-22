Пт, 22.04.2022
У нас на фронте половина - русскоговорящие. Они погибают за Украину. Александр Мищенко, посол Украины в Латвии
Александр Мищенко, посол Украины в Латвии

Видео ⟩ Интервью с Надей Дорофеевой: "Это не фейк. Меня уже тошнит от слова "фейк"

"Я думаю, что каждый человек помнит его в мельчайших подробностях", - говорит про день, когда началась война, известная украинская певица Надя Дорофеева (Dorofeeva). Она не понимает, как можно не верить в происходящее и утверждать, что все фейк, а Украина "сама себя бомбит". 

Бывшая участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева приехала в Латвию с благотворительным концертом "Добрый вечер! Мы с Украиной". Кроме Нади, на нем выступят такие известные украинские артисты, как Monatik, Алина Паш, Сергей Бабкин, Джерри Гейл, комики Евгений Сморыгин, Елена Кравец и другие.

О первом дне Надя вспоминает в беседе с RUS TVNET в мельчайших подробностях. Уже 23 февраля ей стали звонить друзья и говорить о том, что ночью что-то будет. Надя Дорофеева до последнего не верила в вероятность начала войны. На 24 февраля у нее был запланирован подъем в 6 утра, съемка, корпоратив:

"Да нет! Ну какая война? О чем вы говорите вообще? Я не верила. Хотя трубили месяц. Все СМИ говорили о возможности нападения. Но в это никто не верил. Это было что-то из области фантастики". 

В эту ночь Надя так и не смогла уснуть.

"Видимо, я хорошо чувствую энергию. Хотя у меня был в 6 утра подъем, я всю ночь крутилась. Открыла Instagram-ленту и увидела у своего друга, блогера Яна Гордиенко, запись: "Началось", - вспоминает она это утро. 

Артистка сразу бросилась будить своих подруг, которые в ту ночь остались у нее. У всех была шоковая реакция после того, как они услышали первый взрыв:

"Мы услышали первый взрыв где-то в 8 утра. Где-то недалеко от нашего дома. Маша [подруга Нади. - Прим. ред.] будто впала в ступор. Она не могла говорить. Ее стало тошнить. Она просто больше не говорила. [...] Было очень страшно. [...] Телефон никто не выпускал из рук ни на секунду. [...]

Сначала ты не веришь. Ты думаешь: "Не может быть". Я не могла поверить в это две недели. Мозг как будто отрицает происходящее".

Надя Дорофеева отметила, что война повлияла на всех: "Во-первых, все постарели. Во-вторых, психика очень многих людей нарушена, особенно тех, кто был в горячих точках. [...]

Уложить в голове такое количество жертв, фотографий и видео, которые сейчас доступны, очень сложно. [...] Это как будто параллельный мир. Страшно быть персонажем войны (я даже говорю слово "персонаж"). Потому что сейчас все мы - украинцы - в шоке. Это шок, который до сих пор не может пройти". 

Когда Надя выехала в Европу, она увидела, что там продолжается жизнь, люди ходят по магазинам. Она пошла купить себе одежду, потому что в момент эвакуации была в шоке и до конца не понимала, что брать. Она взяла какие-то странные вещи, которые даже не носит: "Я не могу поверить, что у других жизнь идет, а нашу талантливую и современную Украину... Она так развивалась круто, так шла вперед... мне очень больно, потому что непонятно, за что, как и зачем такое можно было сделать?".

Надя Дорофеева призналась, что на момент выезда из Киева была уверена, что они отъедут на какое-то время, все успокоится, а после вернутся. Поэтому они собрали по маленькому чемодану. Правда, выехать из города было сложно. Продвигались в сторону Западной Украины. Везде на дорогах были огромные пробки, а на заправках не было бензина. Надю спасло то, что за несколько дней до начала войны она заправила полный бак. Так они смогли довольно много проехать без остановок. 

Трогательный и "болючий" момент Надя Дорофеева пережила под Винницей на третий день войны. По пути им сообщили, что взорван мост и следует возвращаться, чтобы искать объезд. Когда они стали разворачиваться, то встретили машину с военными: 

"Все ребята очень молоденькие, красивые. Я сидела на переднем сиденье, и меня узнали. Все начали мне махать, улыбаться. Я стала им махать, тоже улыбаться. И тут до меня доходит, что они едут воевать. Все, кто был в машине, начали рыдать".

Надя отвернулась, чтобы солдаты не видели ее слез. Именно в этот момент она осознала весь кошмар происходящего. 

Драматичным был рассказ о 23-летней ассистентке певицы Дарине, которая к тому же и ее самая близкая подруга. На момент эвакуации девушка сообщила Наде, что она возвращается к своей семье в Макаров (под Киевом). После артистка узнала, что в доме у Дарины поселились 30 человек. К ним пришли спасаться какие-то незнакомые люди, и они всех приютили.

В один из дней Дарина позвонила и сказала, что они прячутся в окопах. После прислала видео, как рядом с ними по улице едут танки с буквой Z. Они перестали выходить из дома, так как это было слишком опасно. Все время были слышны выстрелы. На связь с Надей девушка выходила ежедневно и описывала происходящее.

В последние дни она уже звонила и шептала в трубку. Однажды Дарина позвонила и в истерике описала, как русские бегают у них по двору, а еще они "постреляли соседей" (супружескую пару). С каждым днем становилось все хуже и хуже. Все длилось полторы недели. Звонки сопровождали слезы, истерики и взрывы...

"Там люди выходили с белыми флагами на улицу и их расстреляли", - вспоминает Надя слова подруги.

К счастью, на соседской машине они смогли чудом вырваться и выехать. Выехали только женщины, а мужчины остались. Неделю Дарина не знала, живы ли ее родные. Через неделю они узнали, что мужчины живы. Отец девушки рассказал, что его заставляли закапывать трупы. Сейчас он вернулся в Макаров. Теперь мужчина показывает, где закапывал тела. 

"Рассказываю, будто это фильм, но это не фильм, это правда. [...] Когда ты слышишь такие истории от ближайших людей, ты понимаешь, насколько это дико. Насколько все не по-человечески. [...] Это моя подруга. Это реальная история. Это не фейк.

Меня уже тошнит от слова "фейк". Рассказывать о том, что страна себя сама бомбит, как в России говорят, - это просто дикость какая-то. Я не понимаю, как можно смотреть и закрывать глаза". 

Наде Дорофеевой писали многие друзья из России, присылали фотографии, показывая, что выходят на митинги, но их каждый раз разгоняли. В итоге таких людей оказалось очень мало. По словам певицы, большая часть просто предпочла промолчать, потому что война их не коснулась - "ведь это где-то далеко".

"От этого очень больно и обидно, потому что сейчас это касается каждого. Здесь нельзя было молчать!" - подчеркивает Дорофеева. 

По мнению Нади, если бы все артисты высказались против войны - именно не "за мир", а "против войны", - если бы знаменитости кричали, требовали остановить правительство, это можно было бы остановить. Но им было "неудобно сделать такой пост" в соцсетях:

"Неудобненько, а тут люди умирают. Я всегда лояльная и добрая, но это не та ситуация, в которой следует оставаться лояльной и доброй". 

Надя знает множество историй, когда сейчас во многих ресторанах не хотят обслуживать русских. Просто отказываются или могут швырнуть меню.

"То, как мировое сообщество поддерживает Украину, а многие звезды призывают бойкотировать Россию - это же хороший метод. Это сигнал русским: обратите внимание, что вы делаете. Я за любой метод, чтобы остановить убийство людей. Так не должно быть в XXI веке. Санкции работают, и их нужно добавлять", - уверена Надя Дорофеева. 

Исполнительница подчеркнула, что сейчас проходит огромное количество финансовых сборов. Каждый украинец кто не воюет, тот - волонтер. Кто может помогает тем, что предоставляет ночлег. Кто-то собирает продукты, одежду и все, что может быть необходимо. На данный момент в Украине даже небогатые люди создают пункты питания, объединяются, делают невероятно великодушные вещи. Надя с коллегами, в свою очередь, старается оказывать поддержку посредством проведения концертов. Все собранные деньги будут направлены нуждающимся жителям Украины. В том числе и с концерта 23 апреля, который пройдет в Arena Rīga. 

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