Видео ⟩ Интервью с Надей Дорофеевой: "Это не фейк. Меня уже тошнит от слова "фейк"

Драматичным был рассказ о 23-летней ассистентке певицы Дарине, которая к тому же и ее самая близкая подруга. На момент эвакуации девушка сообщила Наде, что она возвращается к своей семье в Макаров (под Киевом). После артистка узнала, что в доме у Дарины поселились 30 человек. К ним пришли спасаться какие-то незнакомые люди, и они всех приютили.

В один из дней Дарина позвонила и сказала, что они прячутся в окопах. После прислала видео, как рядом с ними по улице едут танки с буквой Z. Они перестали выходить из дома, так как это было слишком опасно. Все время были слышны выстрелы. На связь с Надей девушка выходила ежедневно и описывала происходящее.

В последние дни она уже звонила и шептала в трубку. Однажды Дарина позвонила и в истерике описала, как русские бегают у них по двору, а еще они "постреляли соседей" (супружескую пару). С каждым днем становилось все хуже и хуже. Все длилось полторы недели. Звонки сопровождали слезы, истерики и взрывы...

"Там люди выходили с белыми флагами на улицу и их расстреляли", - вспоминает Надя слова подруги.

К счастью, на соседской машине они смогли чудом вырваться и выехать. Выехали только женщины, а мужчины остались. Неделю Дарина не знала, живы ли ее родные. Через неделю они узнали, что мужчины живы. Отец девушки рассказал, что его заставляли закапывать трупы. Сейчас он вернулся в Макаров. Теперь мужчина показывает, где закапывал тела.

"Рассказываю, будто это фильм, но это не фильм, это правда. [...] Когда ты слышишь такие истории от ближайших людей, ты понимаешь, насколько это дико. Насколько все не по-человечески. [...] Это моя подруга. Это реальная история. Это не фейк.

Меня уже тошнит от слова "фейк". Рассказывать о том, что страна себя сама бомбит, как в России говорят, - это просто дикость какая-то. Я не понимаю, как можно смотреть и закрывать глаза".

Наде Дорофеевой писали многие друзья из России, присылали фотографии, показывая, что выходят на митинги, но их каждый раз разгоняли. В итоге таких людей оказалось очень мало. По словам певицы, большая часть просто предпочла промолчать, потому что война их не коснулась - "ведь это где-то далеко".

"От этого очень больно и обидно, потому что сейчас это касается каждого. Здесь нельзя было молчать!" - подчеркивает Дорофеева.

По мнению Нади, если бы все артисты высказались против войны - именно не "за мир", а "против войны", - если бы знаменитости кричали, требовали остановить правительство, это можно было бы остановить. Но им было "неудобно сделать такой пост" в соцсетях:

"Неудобненько, а тут люди умирают. Я всегда лояльная и добрая, но это не та ситуация, в которой следует оставаться лояльной и доброй".

Надя знает множество историй, когда сейчас во многих ресторанах не хотят обслуживать русских. Просто отказываются или могут швырнуть меню.

"То, как мировое сообщество поддерживает Украину, а многие звезды призывают бойкотировать Россию - это же хороший метод. Это сигнал русским: обратите внимание, что вы делаете. Я за любой метод, чтобы остановить убийство людей. Так не должно быть в XXI веке. Санкции работают, и их нужно добавлять", - уверена Надя Дорофеева.

Исполнительница подчеркнула, что сейчас проходит огромное количество финансовых сборов. Каждый украинец кто не воюет, тот - волонтер. Кто может помогает тем, что предоставляет ночлег. Кто-то собирает продукты, одежду и все, что может быть необходимо. На данный момент в Украине даже небогатые люди создают пункты питания, объединяются, делают невероятно великодушные вещи. Надя с коллегами, в свою очередь, старается оказывать поддержку посредством проведения концертов. Все собранные деньги будут направлены нуждающимся жителям Украины. В том числе и с концерта 23 апреля, который пройдет в Arena Rīga.