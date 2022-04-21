Пабрикс: Если хотим предотвратить будущую войну, Украине нужно победить в этой

Политик пояснил, что нападение России на Украину произошло без какой-либо причины, оправдывая свои имперские амбиции.

Эта война изменила ситуацию с безопасностью в Европе и во всем мире, однако Россия с этим нападением просчиталась, надеясь на раскол западного единства.

Ситуация повернулась иначе, так как война консолидировала множество стран, уверен Пабрикс. В то же время появились как истинные сторонники Украины, так и немного более слабые сторонники, поддержка которых была меньше.

Вторжением Россия добилась и обрыва связей с Финляндией и Швецией, которые, очевидно, в ближайшее время попросят принять их в НАТО. Это изменит ситуацию в регионе Балтийского моря и откроет возможности для более глубокого сотрудничества Латвии с обеими странами.

Пабрикс указал, что западному обществу нужно делать все возможное, чтобы Украина победила в войне, так как Украина воюет и за нашу безопасность.

"Если хотим предотвратить будущую войну, то Украине нужно победить в идущей сейчас войне", - отметил министр, который выразил уверенность в победе Украины.