Чт, 21.04.2022
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Латвийские спортивные журналисты о 9 мая

Глава обладминистрации: Россияне уничтожили в Северодонецке все продовольственные склады

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

В Севердонецке российские войска уничтожили все продовольственные склады, поэтому жители могут получить продукты только из грузов гуманитарной помощи, сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"В Северодонецке не осталось ни одного нетронутого продовольственного склада. Русские их уничтожили. Люди получают продукты питания только из грузов гуманитарной помощи", - сообщил Гайдай в Telegram.

Российские войска регулярно наносят удары в Луганской области как при помощи систем "Торнадо-С" и "Град", так и сбрасывают авиабомбы и используют другое оружие.

Гайдай проинформировал, что в регионе разрушено большое количество жилых домов, объектов инфраструктуры, учебных учреждений, разрушения нанесены всем больницам.

Данные Генштаба Вооруженных сил Украины свидетельствуют, что российская армия продолжает нападение на востоке Украины с целью получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Галерея: Так выглядит Северодонецк

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным. 

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