Глава обладминистрации: Россияне уничтожили в Северодонецке все продовольственные склады

"В Северодонецке не осталось ни одного нетронутого продовольственного склада. Русские их уничтожили. Люди получают продукты питания только из грузов гуманитарной помощи", - сообщил Гайдай в Telegram.

Российские войска регулярно наносят удары в Луганской области как при помощи систем "Торнадо-С" и "Град", так и сбрасывают авиабомбы и используют другое оружие.

Гайдай проинформировал, что в регионе разрушено большое количество жилых домов, объектов инфраструктуры, учебных учреждений, разрушения нанесены всем больницам.

Данные Генштаба Вооруженных сил Украины свидетельствуют, что российская армия продолжает нападение на востоке Украины с целью получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Галерея: Так выглядит Северодонецк

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.